Bronzovou biatlonistku Voborníkovou pohostili doma v Hostinném: Zavalili ji dary!
Po příletu do Česka zamířila tam, kde vyrostla. A bronzovou olympijskou biatlonistku Terezu Voborníkovou (25) přivítalo v Hostinném zaplněné náměstí!
Obyvatelé malebného města na severovýchodě Čech se nedočkali autogramiády ani focení, neboť Voborníkovou v březnu čeká nabitý závěr Světového poháru, a tak se kvůli obavám z bacilů vyhýbá osobním kontaktům. Nevyhnula se však záplavě darů!
V Hostinném byli skutečně pohostinní. Jeden z fanoušků Terku odměnil plyšákem, dále pak dostala dva pugéty květin, speciální řetízek, rajčata (která prý budou růst jako její kariéra) a také certifikát, jenž navždy zaroste do místního dubu.
„Díky moc, že jste přišli!“ vzkázala dojatá Voborníková. Pak na pódium vystoupali i její rodiče Martina s Petrem, kteří se taktéž dočkali mohutného potlesku od pár stovek lidí. „Taková účast nás překvapila. Jsme pyšní, že jsme z Hostinného!“ řekli pak Blesku.