Olympijská vítězka Maděrová si vysnila odměnu: Hurá, mám zlaté boty... A že to byla fuška!
Zlatá holka, se zlatým srdcem, nehtíky i... zlatými botami s cenovkou kolem 6600 korun! Olympijská šampionka Zuzana Maděrová (22) si splnila sen nejen na svahu, ale i během vítězné nákupní horečky.
„Minulý rok se mi ve Švýcarsku opravdu líbily jedny boty, zlatý boty,“ líčila Zuzka na Instagramu. „Nemohla jsem je koupit z pověrčivosti. Říkala jsem si, že pak už bych přece nikdy nic nevyhrála,“ vysvětlila, proč s pořízením těchto huculí čekala až na poolympijské »šopování«.
„Když jsme jeli z Livigna, tak jsem věděla, že konečně si ty vysněný boty můžu koupit. Jenže...“ napínala snowboarďačka své fanoušky. „Nestíhali jsme se tam stavit a jinde tuhle limitovanou edici neměli,“ smutnila, dokud nezavolala akrobatickému lyžaři Matyáši Kroupovi, aby jí vytoužené boty cestou z olympiády vyzvedl. „Zachránil mě. Teď už jsou u mě doma,“ tulila se k novým »láskám«.