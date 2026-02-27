Rodiče bronzové biatlonistky Voborníkové nejen o oslavách: S Terkou ani kapičku!
Při bronzovém olympijském závodě biatlonistky Terezy Voborníkové (25) se zastavily pomyslné rotačky po celé republice. A také v tiskařské firmě jejích rodičů Martiny a Petra! Ti teď Blesku popsali, co všechno s velkým úspěchem milované dcery přichází.
V Hostinném dorazilo Terezu přivítat zaplněné náměstí, jak jste si to s dcerou na pódiu užili?
Maminka Martina: „Bylo to moc krásné! Navíc mě překvapilo, kolik lidí přišlo. Moc jim za to děkujeme.“
Tatínek Petr: „Mě to taky zaskočilo. Já jsem popravdě čekal, že přijde jen pár lidí. Ale olympijská medaile, ať už je jakákoliv, se asi nevyhrává každý den. (úsměv) Takže jsem rád, že se spoluobčané přišli podívat a zafandit, aby i dcera viděla, že tady na ni lidi nezapomněli.“
Tereza však nepobláznila jen Hostinné, ale vlastně celý národ.
Martina: „Jo, už to taky vnímáme.“ (úsměv)
Změnil se vám už trošku život? Přeci jen jste rodiče olympijské medailistky!
Petr: „Nemyslím si, že se nám od základu změní život, vždyť ten úspěch není náš, ale Terezky. My jí jen vyjadřujeme maximální podporu a jezdíme ji fandit na závody. Ale co se změnilo, je obrovská vlna blahopřání od kamarádů, zákazníků z naší firmy, lidí z města i celého širokého okolí… Počet SMS, telefonátů i rozhovorů, které jsme museli vyřídit, to je záležitost naprosto výjimečná!“
Tereza na olympiádě řekla, že svůj bronz věnuje celé rodině, protože jste si prý neprocházeli šťastným obdobím…
Petr: „K tomu nemám co říct.“
Martina: „Na to asi nebudeme odpovídat. Nechceme, aby se to někde rozmazávalo.“
Jak jste Terezu po návratu přivítali?
Petr: „Manželka jí udělala slíbený květák, takže jsme povečeřeli. Vlastně to proběhlo v takové komorní, ale dojemné atmosféře. Terezka si velké ovace přeje až po ukončení sezony, takže až se vrátí v dubnu. Aby si s námi mohla dát taky skleničku, protože ona, když je v tréninkovém rytmu, tak je k alkoholu nekompromisní a nedotkne se ho ani při oslavě.“
Ale vy jste ten její úspěch oslavili, viďte?
Martina: „To jo, s nejbližší rodinou.“
Petr: „Ségra, babičky a tak. S nimi nějaký ten panáček proběhl. To my zas úplní abstinenti nejsme!“ (smích)
Martina: „A také jsme to oslavili se zaměstnanci v práci. Ale jak říkáme, hlavní oslava teprve proběhne.“
Už jste si ten její bronzový závod pouštěli?
Petr: „Já si ho musel znovu pustit hned půl hodiny po dojetí!“
Martina: „Máme ho nahraný v televizi.“
Petr: „Teď nejvíc přemýšlím nad tím, jak ho z televize dostat na nějaké úložiště. Aby mi záznam navždy zůstal, i když televize doslouží!“