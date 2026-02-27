Trenérovi Slavie Trpišovskému vyšly padesátiny na ligu s Duklou: Oslavuj, ale prací!
Šofér Pávek probral bagristu, který vyspával kocovinu z merendy po narození ratolesti, v pohozené almaře a zahlaholil: „Oslavuj, ale prací!“ Střízlivý kouč Slavie to má nemlich tak stejně.
Věčně nabuzeného Jindřicha Trpišovského nikdo ze slavné scénky z kultovního bijáku Vesničko má středisková asi budit nemusí, ovšem slavení padesátin mu taky vyšlo na pracovní proces. Ten velký den má dnes při malém ligovém derby s Duklou (18:00, Oneplay Sport).
Špagety a rapp
Takhle, neměla by to být s bývalým souborem armádních písní a tanců, jenž leští chvost tabulky a má o 40 bodů méně, žádná velká lopota. Ani dlouhá, vždyť v minulém kole se v zápase Slavie s Libercem hrálo jen 39:24 minut čistého času.
Čili zvečera se může Jindřich vydat do Nelahozevsi, kde má stavení, sem tam si tam čutne 9. ligu a kde syn Jindřich Nicolas chytá za starší žáky. Možná si dá jiný gáblík než oblíbené špagety se sýrem a kečupem a pustí si k tomu muziku.
„Nejstabilněji teď poslouchám Calina, mám ho momentálně asi nejradši,“ prozradil, že se vrhl na rapera. „Občas si ale pouštím i vážnou hudbu,“ dodal čerstvý Abrahám Trpišovský. Takže dojde i na 9. symfonii Z nového světa od rodáka z Nelahozevsi Antonína Dvořáka?