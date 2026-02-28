Ledecká si šla vyčistit hlavu do nákupáku, pak skončila desátá: Hele, moje terapie!
Po olympijském fiasku potřebovala zimní královna krapet vyčistit hlavu. A co emočně strhané dámy zaručeně přivede na lepší myšlenky? „Shopping Therapy,“ křičí do světa z Andorry Ester Ledecká (30).
Je vědecky prokázáno, že brouzdání po buticích s naditou peněženkou má na ženskou psychiku blahodárný vliv. Jen prohlížení hadříků jim zlepšuje náladu a snižuje úzkost! Ester nebyla po olympiádě v dobrém rozmaru. Povedený lov v obchoďáku do ni však znovu napumpoval šlehu optimismu. Léčebná procedura si ji prý našla sama, když zrovna pátrala po léku na zakaboněnou dušičku.
„Zatočila jsem podle instrukcí dvakrát doprava a jednou doleva, ale tohle není psychiatrická ambulance,“ vtipkovala na Instagramu. Místo u ordinace doktora Chocholouška se tak ocitla před vitrínami plných luxusních kousků. „No, co. Naučím se s tím žít,“ hihňala se parádnice, než vzala krámy útokem.