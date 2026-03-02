Naštvaní obyvatelé Cortiny v italských Alpách: Příroda přežila dvě války, pak přijeli olympijští vandalové!
Desítky jeřábů a pod nimi betonová výstavba. Neustálý zvuk motorových pil, které kácejí jeden majestátní strom za druhým. A sníh? Jen tam, kam ho rozpráší obrovská hučící děla. Taková je realita alpského lyžařského střediska Cortiny D’Ampezzo.
Dolomity sice patří do světového dědictví UNESCO, jenže v posledních letech se pravidla i v Itálii ohýbají směrem k velkým developerům. A olympiáda jim úplně otevřela stavidla!
„Cortina bývala královnou Dolomit. Teď je královnou cementu,“ zlobí se místní sedmdesátník s poetickým jménem Luigi Casanova, jenž vede lokální ekologickou buňku. Při rozhovoru pro stanici NPR stojí u nově vybudované bobařské a sáňkařské dráhy. Její stavba se prodražila na tři miliardy kaček, jenže to je až vedlejší problém. „Padly kvůli ní modříny, které přežily dvě světové války. I vojáci, kteří tu bojovali o holý život, měli k přírodě úctu. Ne tak olympijští vandalové,“ nechápe Casanova.
Na koryto navíc – oficiálně pod rouškou Her – navazuje další masivní výstavba včetně mnoha hotelů. Většina z nich se přitom dokončí až dávno poté, co tu vyhasnul olympijský oheň… „Obyvatelé to věděli a byli proti. Z horského městečka se tímhle stává jeden velký turistický resort bez duše. Přicházíme o naši identitu,“ dodává nasupeně členka obecního zastupitelstva Roberta Zannaová. Nepomohly ale ani výhrůžky zoufalých lidí. Proti molochu s pěti kruhy místní nemohli vyhrát.
Narychlo a bez studií
Olympiáda? Tak to začínáme stavět. A bez pravidel! Veřejně přístupné dokumenty odhalily, že z 98 nových olympijských projektů se pro více než 60 % z nich neudělala žádná studie udržitelnosti.
„Nikdo tak netuší, co přesně to s naší panenskou přírodou udělá. Dopady ale mohou být katastrofální,“ tuší Fabio Tullio z organizace Open Olympics, která se snaží rozkrývat vliv Her na životní prostředí.