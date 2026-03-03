Rychlobruslařská kráska Leerdamová: Olympijskou kombinézu vydražila za neuvěřitelný balík
Tahle rychlá holka nemá dost. Jutta Leerdamová (27) plnila titulky novin svým snobským příletem na olympiádu, rozteklou řasenkou po vítězství i odhalenou podprsenkou. Teď se rozhodla podpořit mladé sportovní talenty dražbou toho svého nejikoničtějšího outfitu.
Ještě před největší globální zimní akcí byla označena za nejhezčí sportovkyni olympiády v Itálii. Teatrálně do dějiště přiletěla soukromým tryskáčem. Odmítala rozhovory s médii. A poté získala dvě olympijské medaile. A po svém trumfu na kilometrové trati spustila další povyk.
Po vítězném propuknutí emocí se její rozteklé řasenky ihned chopili marketéři jednoho obchodu v Nizozemsku. Jutta navíc přilila olej do ohně, když jakoby mimochodem nechala pod kombinézou vykukovat prádlo značky Nike, přičemž sponzorem nizozemské reprezentace je konkurenční Fila a na olympiádě je reklama striktně zakázaná. Teď se nizozemská rebelka rozhodla svůj kontroverzní obraz zpeněžit ve prospěch mladých sportovců.
Na portálu MatchWornShirts vyvěsila svou olympijskou kombinézu. Vítěz aukce vytáhl z kapsy neuvěřitelných zhruba 4,8 milionu korun. Za to by si leckdo mohl pořídit loňský model Porsche 911 GT3, luxusní apartmán u moře v Chorvatsku nebo Španělsku či různé šperky. Obří radost ale z vydražené sumy mají sportovní naděje Nizozemska, kterým Leerdamová celou sumu pošle.