Nečekaný krok Vonnové po těžkém zranění: Proč sdílela intimní záběry?
Mění pravidla hry! Když sportovci utrpí vážné zranění, většinou jen naťukají krátký post s poděkováním všem, kdo při nich v nelehkém období stojí, poprosí o respektování soukromí a pak se stáhnou do ústraní. Lindsay Vonnová to ale dělá jinak... Proč?
Od chvíle, kdy 8. února ukončil její olympijský sjezd hrůzostrašný pád, sdílí jednačtyřicetiletá lyžařka se světem své utrpení. Fanoušci viděli její levou nohu upnutou v kovovém fixačním rámu, dozvěděli se detaily z každé z pěti operací a sledovali také její náročný transport z Itálie do Spojených států. Vonnová ukázala své rentgeny, šrouby, které drží její nohu pohromadě, i drsné snímky rány po jednom ze zákroků. Svěřila se také s bolestnou ztrátou svého psího parťáka, která přišla v nejhorší možný okamžik.
"Proč se sportovkyně s tak obrovským počtem sledujících (na Instagramu jich má 3,6 milionu ) uchyluje ke sdílení tak intimních detailů o svém zranění a jeho následků?" ptá se renomovaný sportovní server The Athletic a rovnou přichází s obhajobou Vonnové před kritiky, kteří ji obviňují z chorobné závislosti na pozornosti.
Kdyby si Lindsey zvolila obvyklou cestu a podrobnosti o svém zranění utajila, internetem by se nevyhnutelně šířily spekulace. Množily by se názory expertů, kteří by na dálku diagnostikovali její zranění a nabízeli svou prognózu. Když o svém stavu otevřeně mluví a prezentuje názor lékařů, má svůj příběh podle odborníků daleko více pod kontrolou.
Pravda osvobozuje
Že není špatný nápad, sdílet s fanoušky detaily svého stavu, se shodují i další sportovci. „Jakmile se zraníte, prostě zmizíte ze záře reflektorů," vysvětluje bývalá kriketová hvězda Simon Jones, který se v roce 2002 složitě vracel po zranění. „Může být dobré dát vědět, že jste pořád tady. Lidi jinak zapomenou, co jste dokázali a kdo jste," míní.
The Athletic také připomíná odstrašující případ sedmibojařky Katariny Johnson-Thompsonové, která si přetrhla achilovku během přípravy na olympiádu v Tokiu. Rozhodla se ale jít zcela opačnou cestou než Vonnová. Zranění tajila a dokonce na svých sociálních sítích předstírala, že dál trénuje.
„Je těžké přesně vysvětlit, proč jsem se to rozhodla udělat," zpovídala se ve své knize Nezlomná. „Ze začátku to bylo částečně proto, že to zranění přišlo uprostřed vyjednávání o mé nové smlouvě s Nike - nevěděla jsem, jaký dopad by to mělo, kdyby zjistili, že jsem zraněná. Taky jsem nechtěla, aby moje soupeřky věděly, že na olympiádu nepojedu. Chtěla jsem, aby mě vnímaly jako silnou osobnost, ne jako někoho, kdo potřebuje soucit," vysvětlovala a přiznala, že svého rozhodnutí potom hluboce litovala.
Dva roky po ní utrpěla stejný úraz její blízká kamarádka Jazmin Sawyersová. Tato britská skokanka do dálky se ale rozhodla svou cestu zpět sdílet. „Uvědomila jsem si, že její přístup je mnohem zdravější,“ napsala Johnson-Thompsonová, „zejména z dlouhodobého hlediska. Bylo to pro mě tak temné období a trvalo mi roky, než jsem se dostala z toho mentálního nastavení »zraněné«.“
Má kontrolu
Nepřipravila se však Vonnová o nárok na soukromí, když toho sama ukazuje fanouškům tolik? Podle expertů jen převzala již zmíněnou kontrolu. „Bude toho mnohem víc, co nesdílí. Vidíme to, co chce, abychom viděli. Je stále pravděpodobné, že její nejtěžší chvíle – kterých bude v nadcházejících měsících nespočet – zůstanou soukromé, svědky budou jen ti, kteří jsou jí nejblíže, nebo možná vůbec nikdo. Sdílení mnoha podrobností neznamená, že se musí podělit o všechno. Je to její tělo; její výsada," uzavírá The Athletic.