Baník je dole v dole: S růžencem z fanshopu k záchraně!

Autor: mib
S růžencem k záchraně!

Barborka a Prokop ochraňovali havíře. Ve fotbalovém Baníku doufají, že teď ti dva i všichni svatí zachrání oddílu ze Slezska prvoligovou příslušnost.

Ostravští po sobotní porážce na Spartě (2:5) zůstali »dole v dole«, tedy na předposledním místě tabulky. Navíc mají do konce základní části podle formy soupeřů nejtěžší los z celé soutěže.

„Jediný, kdo nám může pomoct, jsme my sami,“ pravil kouč Smetana. Oficiální klubový fanshop však věří, že je tady ještě jedna možnost: Fanouškům doporučuje jako novinku ke koupi růženec. Za nekřesťanských 590 Kč!

O víkendu Baník na Letné nestíhal. Sparta mu na cestu domů nadělila »bůra«.
O víkendu Baník na Letné nestíhal. Sparta mu na cestu domů nadělila »bůra«.

 

Témata:  fotbalbaníksestupzáchranabaník ostravablesksportChance ligaFC Baník OstravaSlezskorůženec

Související články



Články odjinud