Lyžařka Vonnová po hororovém zranění: Bolestné znovushledání!
Pět náročných operací a dlouhé tři týdny bolesti má konečně za sebou. Bývalá lyžařská hvězda Lindsey Vonnová (41) ale neslaví propuštění do domácího léčení sama. S dojetím a úlevou přivítala zpět toho, kdo ji nedávno navždy opustil. Její věrný psí parťák Leo se symbolicky vrátil domů téměř ve stejnou chvíli jako ona.
„V den, kdy jsem spadla, tak padl i Leo. Měl bolesti a jeho tělo už nedokázalo držet krok s jeho silnou myslí," popsala Vonnová zdrcující ztrátu svého třináctiletého chlupatého miláčka. Jako by byli jedna duše a jedno tělo. Vždyť s ní věrný pes prožil i ostře sledované rozchody s Tigerem Woodsem nebo P. K. Subbanem.
Návrat do prázdného domu lyžařku emočně tvrdě zasáhl. „Projet na kolečkovém křesle vchodovými dveřmi, kde mě nevítal Leo, tak jak to vždycky dělával, byla velmi těžká realita,“ líčila bolestné chvíle. Další důkaz jejich silného pouta na sebe ale nenechal dlouho čekat.
„Můj velký chlapeček je zpátky doma,“ připsala k dojemné fotografii, která zachycuje otisk Leovy tlapky s jeho popelem. Zvířecí krematoria dnes nabízejí řadu způsobů, jak si čtyřnohého parťáka uchovat nablízku, ať už jde o šperk, památeční sklo, nebo jiný osobní předmět. Jednu takovou cennou vzpomínku už má zlomená Vonnová u sebe.