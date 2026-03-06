Rozvod hokejového odpadlíka Jaškina s Naďou se zadrhl: Drsný soud o prachy!
Vydal stručné prohlášení, že jejich vztah zkrachoval, a s rozvodovými papíry zamířil na úřad. Česko - ruský hokejový vyvrhel Dmitrij Jaškin (32) se ale přepočítal. Manželka Naďa nic nepodepsala a žene ho k soudu!
Jaškin, jenž v ruské KHL hájí barvy Kazaně a v rámci proputinovské propagandy se tam neštítí ani oblékat si vojenské uniformy, si po odloučení od Nadi už rychle okroužkoval advokátku Violettu. Právnický um své snoubenky teď bude potřebovat, vždyť ho čeká drsný rozvod!
Podlý člověk
„Po 12 letech manželství jsme se s Naďou rozhodli, že vztah ukončíme. Viníkem není nikdo. Občas se prostě stane, že se lidé změní a jejich cesty se rozejdou. I to je součást života,“ oznámil loni Jaškin. Jeho (ex)manželka to však jaksi vnímala trošičku jinak.
„Cítím jen stres a překvapení. Překvapení z toho, jak podlý může být člověk, kterého jsem tak dlouho milovala,“ zareagovala hned Naďa. I proto smetla Dmitrijův návrh na rozvod ze stolu. Evidentně se totiž nesmířila s tím, že by přišla nejen o muže, ale i majetek, který jí dle zákonů náleží.
A že se má co porcovat! Vždyť Jaškin si během osmi sezon v zámořské NHL přišel na zhruba 200 milionů korun, dalších 25 ročně (a dřív ještě víc) pak dodnes vydělává v KHL. Teď se o »děngy« porvou před taláry!