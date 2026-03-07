Zpověď zpěvačky Nadi, kterou odkopl český hokejista Jaškin: Zničil jsi mě!
Pro české fanoušky hokejový vyvrhel s ruskými kořeny reprezentant Dmitrij Jaškin (32) působil, že vede spokojený život po boku manželky Nadi. Z ní se ale zničehonic stala bývalka, kterou fofrem nahradila nová dáma Violetta. Pro samotnou Naďu to byl obrovský šok.
Byla to pro Naďu rána z čistého nebe. Jeden den byli ještě spořádaní manželé, další pak Jaškin oznámil rozvod a hned poté už se fotil po boku milenky, z níž už udělal svou snoubenku!
Zatímco Jaškin vykládal, že viníkem krachu manželství, není ani jeden z nich, odkopnutá manželka to viděla zcela jinak. „Cítím jen stres a překvapení. Překvapení z toho, jak podlý může být člověk, kterého jsem tak dlouho milovala,“ naříkala.
„Kvůli stresu jsem přibrala pět kilo během dvou měsíců. Vůbec poprvé v životě jsem vážila 57 kilogramů!“ popsala zpěvačka Naďa svým fanouškům a tvrdila, že její »tlusté« fotky nesmí nikdo vidět.
K tomu si navíc postěžovala, jak jí Dmitrij ublížil a vlastně jí zničil pohled na život. „Chtěla bych věřit lidem jako dřív a zase se smát. Snad to ještě půjde,“ pokrčila smutně rameny.