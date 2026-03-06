Sedm měsíců po smrti biatlonistky Dahlmeierové: Rodiče a bratr u obrovské pocty!
Je to již více než půl roku, co se svět musí obejít bez biatlonové hvězdy Laury Dahlmeierové (†31). Sportovkyně tragicky zemřela v Pákistánu. Doma v Garmisch-Partenkirchenu nyní vzniklo oficiální místo, které jejímu životu vzdává hold.
Byla miláčkem národa a zářící ikonou, která pro Německo vybojovala nejcennější kovy. Nyní se její rodné město proměnilo v místo posledního velkého sbohem. Tragický odchod fenomenální biatlonistky a milovnice hor Laury Dahlmeierové zasáhl celou zemi, ale pietní akt v Garmisch-Partenkirchenu se nesl v duchu pokorné oslavy jejího života. Místní Kurpark se od 27. února oficiálně jmenuje Park Laury Dahlmeierové.
Zájem veřejnosti byl ohromující. Mezi stovkami občanů nechyběli přátelé, špičky sportovního světa ani zástupci politiky. Nejsmutnější pohled byl však na její rodiče, kteří přišli vzdát dceru poslední poctu. „Nedaleko mohl být stadion. Ale Laura nikdy nebyla jen sportovec. Ráda byla venku. Na sněhu, na hoře, na otevřeném prostoru. Hledala klid, ne pódium,“ zodpověděla starostka Elisabeth Kochová otázku, proč namísto parku nevzniklo raději moderní sportoviště.
Mrazivým parkem se nově line světelná stezka, která symbolicky kopíruje lyžařskou cross-country stopu. První svíčky zapálila rodina společně s dětmi z lyžařského klubu Ga-Pa, kde Laura kdysi začínala. Krátce nato se k nim přidaly davy lidí a vytvořily nekonečný řetěz světel, který rozřízl tmu.
„Když vzpomínáme na Lauru, nenecháváme to slovům. Dáváme světlo této myšlence. Stopa ve sněhu naznačuje, že se někdo ujal vedení. Světelná stezka ukazuje, že společně jdeme kupředu,“ prohlásili organizátoři události.