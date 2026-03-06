Hrůza ve Špindlu před svěťákem: Soupeřku Maděrové srazil opilec! Převoz vrtulníkem a zlomeniny
Příprava na víkendový závod Světového poháru se ve Špindlerově Mlýně proměnila v noční můru. Teprve šestnáctiletou bulharskou snowboardistku Malenu Zamfirovovou, soupeřku olympijské vítězky Zuzany Maděrové, při úterním tréninku srazil lyžař a způsobil jí vážná zranění.
Podle Bulharského svazu do nicnetušící závodnice najel v dojezdové části sjezdovky opilý lyžař. Ten se měl zezadu a naprosto nekontrolovaně řítit svahem dolů, čímž nedal mladé talentované sportovkyni sebemenší šanci na reakci.
Česká televize uvedla, že se nehoda stala v úterý na dojezdu černé sjezdovky Na Pláních, tedy mimo oficiální tréninky závodu, které v tu dobu probíhaly na svahu Stoh. Bulharská federace upřesnila, že to bylo v prostoru nedaleko nástupu na vlek, kde byla i spousta turistů včetně dětí.
Pro zraněnou Zamfirovovou okamžitě přiletěl vrtulník, který ji přepravil do nemocnice v Hradci Králové. "V důsledku srážky Malena utrpěla několik zlomenin. Lékaři v České republice provedli několik akutních operací, aby stabilizovali její stav," uvedl bulharský svaz. Podle zasahující horské služby mimo jiné utrpěla zlomeninu stehna a otřes mozku. Opilý lyžař měl poraněný hrudník, záda a břicho, letecká záchranná služba (LZS) ho přepravila do liberecké nemocnice.
Zamfirovová patří k největším nadějím alpského snowboardingu. Už v minulé sezoně debutovala ve Světovém poháru a má na kontě tři umístění na stupních vítězů včetně třetího místa z nedělního závodu v polské Krynici. V aktuálním ročníku Světového poháru je v celkovém pořadí paralelních disciplín na 10. místě. Stejnou příčku obsadila na nedávných olympijských hrách.