Fotbalová legenda Michael Ballack: Bolestná zpověď o smrti syna (†18)!
Dlouho odkládal jakýkoliv náznak rozhovoru na toto téma. Michael Ballack (49) tragicky přišel o svého syna Emilia (†18) v roce 2021. Po téměř pěti letech poprvé na toto téma přinesl své emoce.
K tragédii došlo v srpnu 2021. Mladý Emilio tehdy smrtelně havaroval na čtyřkolce poblíž rodinného sídla v Portugalsku. Nyní si slavného fotbalistu, který zářil v dresu londýnské Chelsea či Bayernu Mnichov, pozval k dojemnému rozhovoru moderátor televize Sky Riccardo Basile.
Hned v úvodu padla ta nejtěžší otázka. Jak se dá s tak zdrcující ztrátou vůbec naučit žít. Michael Ballack dlouho hledal slova. „Těžko,“ vydechl po chvíli ticha. Následovala další dlouhá odmlka. „Těžko,“ zopakoval zlomeným hlasem.
„Nedokážete si to představit. Nedokážete to ani popsat slovy. Je to proces potlačení. Každý se s tím vyrovnává jinak. Téměř o něm nemůžu mluvit. Rád bych řekl mnohem víc, ale emocionálně mě to přemáhá,“ svěřil se a znovu se odmlčel. Vzápětí se mu do očí vedraly slzy.
„Přesto se snažíte vyrovnat s každodenním životem, s mnoha věcmi, které vás motivují. S prací, rodinou, dalšími syny,“ vyjmenovával věci, které ho drží nad vodou. S bývalou manželkou Simone Lambeovou má totiž ještě dva syny, čtyřiadvacetiletého Louise a dvacetiletého Jordiho.
Právě těm se teď snaží vynahradit chybějícího bratra a dát jim první poslední. „Samozřejmě, že své děti milujete nade vše a chcete jim v životě dát co nejvíce stability, tepla a bezpečí. To je zodpovědnost, kterou jako rodič nesete,“ vysvětlil bývalý kapitán německé reprezentace. Všechno ale halí všudypřítomný stín zoufalého strachu. „Taková ztráta to přirozeně ještě více zesiluje. Samozřejmě pak máte větší obavy. Co jiného se ještě může stát?“ popsal své nejtemnější myšlenky.
Aktivní kariéru ukončil legendární záložník už v roce 2012. Jeho jmění vydělané fotbalem se tehdy odhadovalo zhruba na půl miliardy korun. Finančně je tak zajištěný a mohl by si dopřát naprosto cokoliv. Přesto po zničující ztrátě syna moc dobře ví, že to nejcennější mu žádné peníze nevrátí.
„Život je vzácný. Život, který vedeme, je naprosto privilegovaný. Štěstí a smůla hrají také velkou roli. Osud. Říkejte tomu, jak chcete, ale věci se prostě dějí,“ zamyslel se nad nevyzpytatelností světa. „Navzdory všem řečem o osudu se mu přirozeně chci postavit čelem. To mi dává sílu, tento úkol a zároveň uvědomění si, že život jde dál,“ uzavřel rozhovor s odhodláním najít smysl v pokračování.