Šílené problémy ve formuli 1! Nefunkční motory i hydraulika, vibrace podlahy a odpadávající zrcátka: Závod šrotů
Tyhle plechové bestie jsou postavené spíše pro demoliční derby než pro světový seriál formule 1. Letošní první Velká cena (zítra 5:00, Nova Sport 5) bude v Austrálii ve znamení souboje šrotů. Čili komu se vůz nerozpadne během 58 kol, nejspíš vyhraje!
Co všechno se dělo na okruhu během tréninků před premiérovým závodem letošní sezony?
- Bottasovi z Cadillacu za jízdy upadlo levé zrcátko, jeho kolegovi Pérezovi pro změnu to pravé. Ten navíc nedokončil jízdu kvůli podezření na únik hydraulického systému.
- Žihadlo pilota Williamsu Albona ztratilo výkon a »zaparkovalo« na trati, jelikož mu vypověděla službu hydraulika.
- Nováček Linblad »zkejsnul« v boxové uličce, když mu zhasl motor. Stevardi museli nepojízdný monopost odtlačit zpět k mechanikům týmu Racing Bulls.
- Menší trable potkaly i Verstappena, jenž bojoval s přilnavostí gum a vyletěl z dráhy.
- Oba McLareny zase trápila spolehlivost formule i elektrika.
Polomrtvý Aston
Nejzoufalejší z řady zoufalých však zůstává Aston Martin! Jejich vibrující »kraksny« s motory od hondy jsou jednoznačně nejpomalejší z celého startovního roštu. „Ty vibrace podvozku způsobují několik problémů se spolehlivostí. Nejzávažnější je, že se přenášejí do prstů řidiče,“ bojí se šéf stáje Newey o zdraví svých pilotů Alonsa a Strolla. „Je to podobné jako nechat se usmrtit na elektrickém křesle,“ glosoval suverénně poslední Lance Stroll.
Nažhavené ferrari... Ale kde je Lewisova Kim?
Ferrari zatím chybí jediné... Hvězdná láska Lewise Hamiltona (41) Kim Kardashianová (45), kterou si nabrknul během posezonní pauzy, se zatím v paddocku neukázala. To manželka jeho týmového kolegy Leclerca Alexandra, kterou si pilot italské stáje uplynulý víkend vzal, je už na místě a celá nažhavená.