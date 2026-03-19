Bývalému sparťanovi Lačnému vykradli dům: Drsný vzkaz zlodějům
Fotbalový útočník Miloš Lačný (38), který se Spartou slavil mistrovský titul a na hřišti hrál i po boku Bonyho Wilfrieda, prožívá noční můru. Po přesunu na Slovensko a sérii zahraničních angažmá zakotvil s manželkou Kristínou ve Spišském Štvrtku, kde si postavili dům. Bývalý sparťan momentálně do konce března působí na Maledivách, kde platí za největší hvězdu ligy a užívá si přezdívku liptovský Messi. Doma na něj ale čekalo velmi nepříjemné překvapení.
Jeho žena Kristína tráví všední dny v Košicích a do společného domu dojíždí pouze na víkendy. Když dorazila naposledy, krve by se v ní nedořezal. Místo klidu našla naprostou spoušť. V každé místnosti vládl chaos a věci byly rozházené na všechny strany. „Právě ona zalarmovala policii a oznámila to i mým rodičům,“ svěřil se serveru Šport.cz otřesený Lačný.
Ačkoliv novostavba ještě není vybavena kamerovým systémem, nezvaní hosté se svou přítomností nijak netajili. Na místě činu po sobě zanechali stopy, které svědčí o nevídané drzosti. „Na základě nich vím, že si u mě poseděli na gauči, napili se vody a ještě si i zapálili cigaretku,“ soptil fotbalista nad chováním zlodějů.
Lupiči si odnesli pořádný úlovek a zanechali po sobě citelnou zkázu. „Zloději mi ukradli značkové kufry, reproduktory, ale i spoustu dalších hodnotných věcí. Stále se ještě zjišťuje, co všechno zmizelo, protože každý jeden pokoj byl kompletně přeházený, ba až do detailů rozpitvaný. Samozřejmě, že zmizela i hotovost, měl jsem tam zhruba pět set eur, a právě ta je zajímala nejvíce. Protože pračku rozebrali téměř do detailů a dětem rozpárali plyšáky,“ popsal naštvaně řádění nenechavců.
Celá událost má navíc mrazivý podtext. Vše totiž nasvědčuje tomu, že nešlo o náhodnou akci a pachatel šel pravděpodobně najisto. „Dávám si to v hlavě postupně dohromady a myslím si, že to udělal někdo, kdo věděl, že jsem momentálně v zahraničí a dům je přes týden prázdný. Každopádně, jak se říká, když nejde o život, nejde o nic. Samozřejmě, že mě to ale mrzí a nespal jsem kvůli tomu pár nocí, ale jak jsem řekl, v životě se stávají daleko horší věci,“ dodal smířeněji Lačný, kterého brzy čeká návrat domů.
Své pocity nakonec shrnul do jasného vzkazu, který nezvanému návštěvníkovi poslal na dálku. „Vybral sis špatný barák, chlape! Dostanu tě... S pozdravem liptovský Messi,“ vzkázal drsně slovenský útočník.