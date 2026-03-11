Zpověď tenisty Kordy: Překvapivé detaily zásnub s Nedvědovou!
Ani při odvracení mečbolů se ještě nikdy tak nezpotil! Tenista Sebastian Korda (25) popsal, jak před necelým půl rokem žádal o ruku svoji lásku Ivanu Nedvědovou (28).
Děti českých sportovních velikánů, tenisového šampiona Petra Kordy (58) a fotbalového srdcaře Pavla Nedvěda (53), spolu začaly randit na konci roku 2020. Po pětileté známosti se loni na podzim zasnoubili.
„Rozhodně moje největší vítězství v životě! Ona je moje opora,“ vyznal se Sebík pro Tennis Channel. Ivanu zná od dětství, vždyť Kordovi a Nedvědovi mají ve floridském Bradentonu poblíž sebe baráky. „Znám ji od svých devíti let, je to celé prostě pohádka.“
Tradice
Ale i tato pohádka pro něj měla dramatickou vložku v podobě zásnub. „Asi největší nervy, co jsem kdy v životě měl!“ rozesmál se Korda. Řídil se tradicemi: Nejprve požádal Ivančiny rodiče o ruku jejich dcery, až pak došlo na samotné pokleknutí před ní.
Nedošlo k němu ale na Floridě, odkud pár zveřejnil zásnubní fotky, ale překvapivě v Praze. „Byli jsme na hezké večeři a pak jsem ji požádal na Karlově mostě. Tam jsme si dali první pusu, právě tam to všechno začalo. Myslel jsem si, že bude správné otevřít další kapitolu našich životů na stejném místě,“ popisoval.
Nosič štěstí?
Mnozí jeho kolegové se po zásnubách rozjeli i na kurtu, mladý Čechoameričan má podobnou zkušenost. „Hned poté jsem jel na turnaj do Atén, byl jsem tam bez trenéra, ona ho suplovala. Dostal jsem se až do semifinále, které jsem navíc prohrál z mečbolu. Takže to fungovalo,“ smál se aktuálně 37. hráč světa. Stihnou letos s Ivankou svatbu?