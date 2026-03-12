Tragédie fotbalisty Löwena: Manželka zemřela v pouhých 28 letech
Bývalá hvězda Bundesligy, fotbalový záložník Eduard Löwen (29), by dal naprosto vše na světě za to, aby společně s milovanou manželkou vyhrál ten nejdůležitější zápas. Jenže z jeho aktuálního působiště přišla zdrcující zpráva. Jeho láska Ilona (28) svůj boj o život prohrála.
Na německých trávnících zářil Eduard Löwen v dresech Norimberku, Herthy BSC, Augsburgu či Bochumi. V roce 2023 se někdejší německý mládežnický reprezentant přesunul do zámořské MLS, kde hned v prvním ročníku bojoval o titul Nováčka roku se samotným Lionelem Messim. Prestižní anketu jim sice nakonec vyfoukl Giorgos Giakoumakis, na Löwena si ale osud nachystal mnohem těžší a krutější duel.
O rok později totiž zdrcený fotbalista oznámil, že svou kariéru přerušuje. Důvod byl mrazivý. Jeho manželka Ilona musela zahájit léčbu nádoru na mozku. „Moje žena má vážné zdravotní problémy. Postupně se to zhoršovalo a musela podstoupit operaci. Tehdy se zjistilo, že má rakovinu,“ oznámil tehdy. Zákeřné nemoci čelili bok po boku, dokud jim síly stačily.
„Po dvouletém boji s rakovinou dnes ráno, 9. března 2026, Ilona Löwenová zemřela. Truchlíme společně s Edem a všemi, které tato ztráta zasáhla, a prosíme komunitu CITY, aby se za ně v této těžké době modlila. Ilona byla krásným příkladem lásky, pokory a laskavosti a bude nám velmi chybět,“ informoval o smutném konci hráčův klub St. Louis CITY SC.