Rychlobruslařská kráska Leerdamová: Šokující dárek od partnera Paula
Bylo kolem těch dvou rušno před olympiádou a povyk po olympiádě neutichl. Holandská rychlobruslařka Jutta Leerdamová strhává pozornost i nadále. A její milovaný bijec Jake Paul se rozhodl tentokrát strhnout fanoušky na svou stranu a svou lásku obdarovat luxusem.
Na olympiádě získala zlatou i stříbrnou medaili, teď má rychlobruslařská kráska Jutta Leerdamová (27) sbírku komplet. Nizozemku překvapil její americký snoubenec Jake Paul (29) luxusním Mercedesem-Benz třídy G.
„Pro moji královnu jen to nejlepší! Tvrdě makala na zlato a stříbro, tak jsem jí pořídil bronzový G wagon,“ pochlubil se youtuber videem z předávání dárečku. „Panebože, ten je krásný!“ hopsala Jutta kolem auta.