Hronkova misska dala sbohem svobodě: Poslední střik ve Vegas!
Český hokejový obránce Filip Hronek se chystá na svatbu. Jeho milá Dominika ale ještě víc. Pořádnou rozlučkovou párty si užila ve víru Města hříchů.
II. vicemiss České republiky z roku 2019 kralovala městu hříchu! Dominika Benáková (25) věří, že trefila životní jackpot chystaným sňatkem s hokejistou Filipem Hronkem (28). A tak se ve Vegas rozloučila se svobodou.
„Poslední spritz jako slečna,“ hlásil oranžový transparent, že si sexy zrzka užije oblíbeného střiku z aperolu, prosecca, sody a pomeranče. Hronkova láska spojila rozlučku s Bellou, milou Američana Boesera a další holkou na vdávání.
Spolu s partnerkami plejerů Kosatek z Vancouveru se ponořily do víru města v nevadské poušti. „Nejlepší víkend,“ sdělila světu budoucí paní Hronková.