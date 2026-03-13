Rychlobruslařka Sáblíková po konci kariéry naznačila: Jak to vidí s miminkem?
Po 21 letech na dlouhých bruslích je o víkendu definitivně pověsila na hřebík. Co teď bude Martina Sáblíková (38) dělat? Sama moc neví…
Nabízí se samozřejmě u rychlobruslení zůstat. V roli koučky své životní lásky Nikoly Zdráhalové (29) se ukázala už na OH a pokračovala v tom i na víkendovém MS. „Trenéřina je jednou z cest. Ale uvidíme, všechno je zatím ve hvězdách. Nechci teď dělat unáhlené rozhodnutí, protože je ve mně pořád až moc emocí,“ vysvětluje Sáblíková.
13 let spolu
Když však končí sportovkyně kariéru, nabízí se logická otázka: A teď dítě? U Martiny, která už 13 let žije s jinou ženou, je to složitější téma. Ve hře je ale adopce či náhradní mateřství. „Teď to opravdu neřeším,“ řekla na dotaz Blesku Sáblíková. „Tohle je až budoucnost. A myslím, že hodně daleká.“