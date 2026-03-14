Plíšková o divočení před zápasem: Sex ano! Dřív to fungovalo, teď...
Žádné téma pro mě není tabu, pokaždé jsem upřímná! Tenisová hvězda Karolína Plíšková (33) se čelem postavila i k otázce sexu před zápasem. Jenže nevěděla, jak na tom právě teď je!
Tam, kde se jiní červenají studem, Plíšková pálí odpovědi jako esa. Když v podcastu Rakety, který režíruje její manžel Michal Hrdlička (37), sklouzla diskuze na odlehčené téma »přínos sexu před zápasem «, měla hned jasno: „Sex vždycky funguje! Chlapům to prý nepomáhá, ženským jo.“
Její dvojče Kristýna opáčila, že u ní tahle rovnice nikdy nefungovala. „Hm, já jsem to tak mívala, ale teďka už nevím,“ rozesmála se Karolína.
Aby ne. Kvůli zraně ní kotníku a následným komplikacím promarodila rok a čtvrt, po lednovém návratu na kurty si hned na třetím turnaji zranila nohu a zase pauzíruje. Právě teď je u sestry v Madridu a do tenisového kolotoče naskočí až se startem antukové sezony. Opráší někdejší předzápasový rituál? Každopádně přítomnost manžela si pochvaluje. „Tenis je tak osamocený sport, že pomůže mít partnera. Na rozptýlení, popovídání i jako hromosvod, občas si zanadávat. Dlouhodobě bez partnerů to je těžký,“ prozradila.