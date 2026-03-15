Lindsey Vonnová po hrozivém zranění šokovala fanoušky: Obří pokrok!
Byla jen kousek od amputace! Pouhých pět týdnů od hrozivého pádu ale nezlomná lyžařka Lindsey Vonnová (41) ohromila fanoušky videem ze své rehabilitace.
Jakmile se Lindsey dostala ze špitálu domů, začala řádit! Nebyla by to ona, aby se do léčebných procedur nepustila s obrovskou energií. A tak ji fanoušci viděli, jak poctivě cvičí celé tělo v posilovně a dokonce se dokáže na pár vteřin postavit, což pro ni po týdnech v leže nebo sedě bylo obrovské vítězství.
Teď však ukázala něco ještě o level výš. "Lidi, já šlapu na kole! Začínám s pěti minutami... A každý den dělám pokroky," napsala na Instagram, kde okamžitě sklidila obří vlnu obdivu.
K Lindeyině děsivému pádu došlo během závodu ve sjezdu, když ztratila kontrolu nad jízdou pouhých 13 vteřin po startu. Ke své jízdě přitom nastoupila už s přetrženým vazem z předchozího světového poháru. Následovala série náročných operací a lékaři se dokonce báli, že o nohu přijde. Návrat k normálnímu životu může podle nich trvat až rok.