Šokující zpověď exhokejisty Voráčka: V čem utopil desítky milionů? Řeší to policie
Měl to být obchod snů, jenže... Slavný český hokejista Jakub Voráček přišel o obrovské peníze! Místo zhodnocení financí se jeho velkolepý plán proměnil ve finanční noční můru plnou milionových ztrát. O detailech svého velmi komplikovaného případu, který má nyní dohru i u policie, se hokejista rozpovídal v podcastu Ve stínu.
Voráček, který v NHL vydělal stovky milionů korun, se rozhodl investovat velkou část svých financí do byznysu s nápoji bubble tea. V roce 2021 se stal polovičním majitelem společnosti. která populární drinky prodávala pod značkou OXO. „Soustředili jsme se na přírodní barviva. Mysleli jsme, že s tím můžeme udělat díru ve světě bubble tea,“ vysvětloval v podcastu Ve stínu.
Voráček bohužel netušil, že se jeho nový obchodní partner Jiří Wohlmann, kterého znal z golfu, netěší zrovna nejlepší pověsti. „Jak bych nazval svoji roli? Jako naivní blbec, z velké části. Člověk, který věřil lidem, kterým věřit neměl,“ říká upřímně. Hokejista byl v té době už v pořadí třetím vlastníkem, dva předchozí z projektu utekli kvůli Wohlmannovu přístupu, který prý velmi připomínal praktiky z 90. let.
„Říkal jsem Wohlmannovi: Jiří, já mám takovej pocit, že mě strašně okrádáš. A abych neměl tenhle pocit, tak bude nejlepší, abychom se my dva jako společníci rozešli. A byl bych rád, abys mi vrátil peníze,“ popsal podnikatel Jiří Štika, který prý do projektu nalil bezmála 50 milionů. Svůj podíl se rozhodl prodat, a tak do projektu vstoupil právě »Voraz«.
První pochybnosti přišly v roce 2023, když se Voráček vrátil z NHL do Česka, a na firmu se více zaměřil. Finanční toky byly nepřehledné a peníze záhadně mizely, do vedení firmy navíc vstoupili noví lidé a spory se stupňovaly. Celou situaci také výrazně zkomplikovaly Wohlmannovy problémy se zákonem. Ten totiž dostal podmíněný trest za krácení daní.
Společnost nakonec zkrachovala a mezi partnery se rozhořely drsné spory. Na přelomu loňského srpna a září přišla poslední rána. Část Voráčkových bývalých partnerů výrobu převedla během jediného dne pod jinou firmu. „Vzali si pod sebe všechno. Zboží, výrobu i lidi,“ vysvětlil hokejista. Protistrana tvrdí, že to bylo kvůli nesplaceným dluhům mimo jiné za rekonstrukci haly. Podle Voráčka šlo ale o předem připravený podraz.
Věc předal policii, ta ale případ odložila a odkázala ho na civilní žalobu. Hokejistovi právníci proti tomu podali stížnost. Krom toho kriminalisté firmu řeší i kvůli možnému dotačnímu podvodu, ke kterému mělo dojít ještě před vstupem Voráčka do firmy.
Přesnou částku, kterou v bublinkovém čaji utopil, hokejista prozradit nechce. Dá se ale předpokládat, že jde o desítky milionů korun. Do projektu navíc přivedl i svého tátu. „Když o ty peníze přijdu, život jde dál. Spíš bych byl rád, aby se něco podobného nestalo dalším lidem,“ vysvětluje Jakub, proč se rozhodl o své kauze promluvit.