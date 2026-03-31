Wimbledonská vítězka Petra Kvitová porodila: Krásná jména pro dvojčátka
Bývalá tenistka Petra Kvitová (36) je trojnásobnou maminkou! Jak Blesk jako první informoval, rodačka z Fulneku přivedla na svět dvojčátka. Na instagramu pak prozradila, jaká dali s manželem Jiřím Vaňkem holčičkám jména.
„Emma & Ella 30. 3. 2026,“ vyslala pyšná maminka v úterý odpoledne z porodnice stručnou zprávu, kterou doplnila fotkou rozkošných miminkovských nožiček.
Tatínkem dvojčátek je Petřin trenér a zároveň manžel Jiří Vaněk, který už je pětinásobným otcem. Na miminka už totiž doma čeká starší bráška Péťa, který v červenci oslaví své 2. narozeniny, a také bratři Matyáš a Adam, které má Vaněk z prvního manželství.
Těhotenství Petra Kvitová oznámila jen krátce poté, co se rozhodla ukončit kariéru. Ačkoliv se po porodu syna aktivně snažila na kurty vrátit, výsledkově se jí ale příliš nedařilo.
Vedle dvou wimbledonských titulů z let 2011 a 2014 získala Kvitová bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Poháru Billie Jean Kingové. Ovládla i Turnaj mistryň a celkem vyhrála 31 titulů na okruhu WTA. Ve světovém žebříčku byla nejvýše na druhém místě.