Běžkař Gledhill se zlil jako mužik během Holmenkollenu a bude vyhoštěný: Chudák na plech!
Nikdo neví, jestli si ze slavného laufu něco pamatuje. Jisté je ale to, že jeho si budou fanoušci pamatovat ještě dlouho. Gabriel Gledhill (23) se během Holmenkollenu zlil jako mužik! A teď ho vyhostí, protože je chudák!
Brit vzal legendární klání po svém. V závodě na 50 kilometrů skončil 67. Z těch, co dokončili, byli horší jen dva zoufalci! „Asi dvanáct piv a pět až šest panáků – hlavně »jägerů«,“ přiznal v cíli, jaké bylo jeho energetické menu, kterým ho zásobili sami diváci. Jedno zrzavý se starým Hansenem, pak ještě jedno s mladým Olsenem a nezklamat pana Haugena. „No, a najednou jsem byl namazaný,“ zubil se.
Nedostal vízum
Možná tak Brit protestoval proti úřednímu šimlovi. V Norsku nedostal povolení k prodloužení pobytu. „Je to jako rozchod s milovanou holkou,“ svěřil se smutně Gabriel. Pokud se nestane zázrak, musí Schengen opustit do 28. března.
Není totiž schopen doložit, že vydělává v přepočtu alespoň 700 tisíc českých korun ročně. Přitom kromě sportu dělal číšníka, něco mu hodil i vedlejšák modela. Pro Nory je nežádoucím póvlem. Nový život má v plánu začít v Kanadě, kde se narodil jeho tatínek.