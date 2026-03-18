Íránci vyhrožují rodinám fotbalistek v azylu: Kapitánka to vzdala
Sedm statečných členek íránské fotbalové reprezentace po vypadnutí z mistrovství Asie kývlo na nabídku azylu v Austrálii. Po pouhém týdnu se však už pět z nich kvůli nátlaku revolučních gard z dějiště turnaje vrátilo zpět.
Čerstvě i kapitánka reprezentace Zahra Ghanbariová (34). Ta do Íránu, kde probíhá válečný konflikt, odcestovala přes Malajsii. Podle radní australského města Ryde Tiny Kordrostamiové, která pochází z Íránu, se fotbalistky vracejí do vlasti proto, že jsou členové jejich rodin zastrašováni: „Zadrželi jim rodiny a vyslýchají je. Někteří příbuzní jsou pohřešováni.“
A ani po návratu Ghanbariová nebude mít rozhodně klid. Reprezentantky jsou totiž nyní v Íránu pranýřovány za to, že na turnaji odmítly zpívat národní hymnu.