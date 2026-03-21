Bývalá lyžařská hvězda Neureuther se po zranění Vonnové zlobí: Překročili jste hranice!
Při těchto záběrech z olympiády sportovním fanouškům zatrnulo. Moment, kdy se lyžařka Lindsey Vonnová (41) při závodu ošklivě zranila a lékaři ji museli ošetřovat přímo na svahu, přenášely kamery živě. Diváci po celém světě tak okamžitě tušili, že je situace vážná. Bývalý německý závodník Felix Neureuther (41) se kvůli chování televizní režie i s odstupem času pořádně zlobí.
Kdo zahlédl první momenty po pádu americké legendy, tomu musel běhat mráz po zádech. Z první ruky sledoval dění na svahu i někdejší německý reprezentant Felix Neureuther. „Proboha! Ach, sakra... Promiňte, že to říkám,“ vyhrkl v přímém přenosu, zatímco režie scénu několikrát opakovala a z ruchových mikrofonů bylo zřetelně slyšet Vonnové naříkání.
„Vypněte ten zvuk,“ reagoval tehdy Němec, který se k situaci z Cortiny po měsíci vrátil v rozhovoru. Tyhle chvíle jsou podle něj nesmírně bolestivé a v určitý moment už kamery s mikrofony nemají na místě co dělat. „Když vidíte, jak se někdo takto těžce zraní, velmi s ním soucítíte,“ popsal Felix. Pro něj bylo neštěstí o to silnější, že se s americkou reprezentantkou osobně zná.
Neureuther vnímá krok režie, která podle něj „do toho šla naplno“, i nadále silně negativně. „Přišlo mi to nevhodné a vůči její rodině neuctivé,“ myslí si bývalý lyžař, podle kterého byla překročena tenká hranice mezi nezbytným zpravodajstvím a prachsprostým voyeurstvím. Dodal také, že realitu je sice potřeba divákům zprostředkovat, ale vždy by to mělo být s citem.