Utajené těhotenství a teď... Bývalý gólman Pavelec je poprvé táta: Zapíjel dceru!
V útulné restauraci na pražském Starém Městě bylo včera tuze veselo. Plnily a vyprazdňovaly se korbele na počest Ondřeje Pavelce (38), jenž se stal poprvé tátou.
Bývalý hokejový fakír a dnes kouč gólmanů nároďáku zapíjel dcerku. Přivedla mu ji na svět rozkošná partnerka, I. vicemiss v soutěži krásy Česká Miss 2009 Tereza Budková (35). Po deseti letech vztahu se dočkali ratolesti.
Už je to venku
„Samozřejmě se máme rádi, ale nechceme být všem na očích. Přece nemusíme nikomu dokazovat, že jsme spolu a jsme šťastní,“ vysvětlovala před časem Tereza, proč se nikde nevystavují. Těhotenstvím se Ondřejem taky nechlubili, ale už je to venku! Doslova a do písmene
. A tak se otec Pavelec s kámoši od puku vydal pařit do Konviktu. Voráček, Tlustý, Frolík, Tatíček. Tahle parta dokáže v nálevně velké věci a noc byla mladá.
Ondřej Pavelec dcerku zapíjel s hokejovými kamarády. Kdo je kdo?