Bývalý hokejista Pavelec a jeho parta: Detaily pařby pro princeznu
Kdy jindy si dát pořádně do trumpety, když ne na oslavě narození první ratolesti? Bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec (38) je poprvé táta a bylo z toho bujaré tažení matičkou stověžatou.
Světovému šampionovi »Pavymu« přivedla po desetiletém vztahu okouzlující partnerka, 1. vicemiss v soutěži krásy Česká Miss 2009, Tereza Budková (35) na svět princezničku Amálku. Čerstvý otec, dnes kouč gólmanů reprezentace, sezval slavné kámoše a noc byla mladá.
Počestná jízda
Voráček, bratři Frolíkové, Smoleňák, Tlustý a Tatíček v tričkách s nápisem Tatínek na hrudi a se jménem Pavelec na zádech… Tihle borci od puku na to v nálevnách umějí jaksepatří »zahrát«. Jejich ledem byly vyhlášené osvěžovny na Starém i Novém Městě: sklepení v Konviktu, jeden drink U Buldoka a finále v Kozičce. Ondřej Pavelec dcerku zapíjel s hokejovými kamarády.
A ten led měl mantinely. Byla to totiž vyloženě pánská pařba. Počestná. Bez prodejných žen, jež se při podobných akcích zhusta vyskytují. A tak měli ryto jen vrchní v hospodách a taxikáři, kteří kolem třetí hodiny ranní rozváželi účastníky kalby do duchen.