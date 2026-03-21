Rozvádějící se tenistka Cibulková: Narozeninové překvapení pro dceru
Manželství je sice v troskách, ale na děti nezapomíná! Bývalá tenistka Dominika Cibulková (36) by pro svého syna Jakuba (5) a dceru Ninu (3) dýchala, a tak se rozhodla připravit pro svou malou oslavenkyni narozeninové překvapení.
Dcerka, kterou má Dominika se stále ještě manželem Michalem Navarou, se probudila do bytu, který byl doslova zaplaven balónky! Nina totiž oslavila své 3. narozeniny, a tak se Cibulková rozhodla, že do domu dostane rovných 300 růžových balónků napuštěných héliem.
„Někdo se dnes probudil do kouzelného narozeninového rána,“ rozplývala se Cibulková při pohledu na nazdobený byt, ve kterém i po odloučení s manželem zůstala bydlet. To ale zdaleka nebylo vše!
Na malou Ninu čekal velký narozeninový dort s jednorožci a také několik krabic dalších sladkých dobrot. Velkou radost měla po probuzení nejen ona, ale i její starší brácha Jakub. „Stačí vám jen 300 balónků doma a radost je na světě,“ smála se Dominika, která práskla, že se po takovém ránu dětem ani nechtělo do školky..