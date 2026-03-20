Táta Pasta a jeho láska Rebecca: Miminko (8 dní) ukázali rovnou na stadionu!
Má ty nejroztomilejší fanynky na světě! Na hvězdného útočníka Bostonu Bruins, Davida Pastrňáka (29), čekalo během rozbruslení před zápasem u mantinelu dojemné překvapení – přišly ho podpořit všechny jeho milované „holky“. Včetně teprve osmidenní dcerky, kterou maminka Rebecca (31) kolébala v náručí!
Záběry z ledu před zápasem Bostonu s Winnipegem ukazují moment, který chytne za srdce snad každého. Český hokejista na chvíli přerušil přípravu, přijel k ochrannému sklu a s širokým úsměvem se přivítal se svou rodinou.
Nejvíce pozornosti na sebe poutala jeho starší dcerka Freya Ivy (2,5). Vybavená velkými růžovými sluchátky, která chrání její ouška před hlukem arény, se nadšeně smála na svého tatínka a radostně plácala ručičkama do skla. Pastrňák jí úsměvy s láskou oplácel.
To největší překvapení se ale skrývalo hned vedle. Davidova partnerka Rebecca stála za sklem a v náručí chovala malý bílý uzlíček – jejich druhou dcerku, které je teprve neuvěřitelných osm dní! I přesto, že je holčička teprve čerstvě na světě, rodina si nenechala ujít příležitost Davida podpořit přímo na stadionu.
A že se tátovi dařilo! Pastrňák v patnácté minutě vystihl v útočném pásmu Bostonu přihrávku soupeře a otevřel střelou z levého kruhu skóre. Druhý bod si připsal v závěru utkání při gólu na 5:1. Český útočník získal u zadního mantinelu nahozený kotouč, vyjel směrem k pravému kruhu a přihrávkou z otočky poslal puk na hranici brankoviště, kde se prosadil Fraser Minten. Havířovský rodák bodoval poosmé v řadě (5+7) a jeho tým vyhrál 6:1.