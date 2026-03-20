Televizní expert Kalivoda ztratil zábrany: Výsměch Spartě a »mrtvoly v tunelu«
Do nečekané role se po fiasku Sparty v odvetě play off Konferenční ligy s Alkmaarem (0:4) vtělil televizní expert stanice Oneplay Sport David Kalivoda (43). Na rozdíl od většiny kolegů z řad někdejších fotbalistů má bývalý záložník Slavie nezřídka kdy problém udržet objektivitu a nestrannost už ve studiu, na sociální sítí X ale odhodil všechny zábrany a stal se hlavní tváří posměchu z tábora věčného letenského rivala.
Bylo krátce po závěrečném hvizdu čtvrtečního duelu, v němž sparťané totálně pohořeli. Zatímco fanoušci »rudých« polykali půllitry zklamání, z druhého břehu řeky Vltavy, jak už to tak mezi příznivci obou nesmiřitelných soků bývá, začala pršet smršť pichlavých narážek.
Výrazně se do ní zapojil právě Kalivoda. „Bude video z tunelu?“ vyťukal na Xku. Pochopitelně narážel na situaci z poločasové přestávky nedávného derby a záběry z útrob stadionu v Edenu, kde fyzioterapeut Slavie skandálně nakopl útočníka Sparty Jana Kuchtu. Zveřejnila je Sparta den po zápase, který »sešívaní« vyhráli 3:1, což vedle vlny opovržení vůči chování slávistického činovníka přineslo i reakce ve stylu, že se sparťané snaží rozbít vlnu kritiky po klíčovém mači o titul.
„Do mrtvých se nekope, Kali,“ odpověděl Kalivodovi jeden z fanoušků. „Ani v tunelu?“ naskočil Kalivoda na hrubší rétoriku, kterou byste čekali spíše od zatvrzelého slávisty a fanfaróna Pavla Novotného, jenž málokdy vynechá příležitost si do Sparty kontroverzně kopnout. Jenže ten nechodí jako fotbalový odborník rozdávat rozumy do televize...
Kdo tam naopak také chodí je bývalý útočník Václav Kadlec (33), který má dva tituly se Spartou a na rozdíl od Kalivody, jenž se Slavií rovněž jednou slavil triumf v lize, si zahrál německou Bundesligu a nejeden vyřazovací mač v evropských pohárech. A tak když si všiml Kalivodových příspěvků na X, hbitě kolegovi od mikrofonu odpověděl: „Davide, máš to zapotřebí?“ Otázka, která se v případě televizního experta vskutku dere na jazyk...