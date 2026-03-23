NHL v šoku ze smrti známé reportérky Piercové (†37): Uhořela se svými dětmi a psem
V uplynulých deseti letech byla neodmyslitelně spjatá s nejprestižnější hokejovou ligou na světě. O víkendu ale přišla z Minnesoty nesmírně smutná zpráva. Reportérka Jessi Pierceová za tragických okolností zemřela i se svými třemi dětmi.
Jessi pracovala pro web NHL.com a nejčastěji se s ní setkávali fandové na zápasech týmu Minnesota Wild. Na stadionu už ale fanoušky bohužel nikdy nepozdraví. Zpravodajský portál totiž oznámil, že Pierceová v sobotu přišla o život během ničivého požáru i se svými potomky, syny Hudsonem, Caydenem a dcerou Avery.
„Celý tým NHL.com je zdrcený a zlomený ztrátou Jessi a jejích dětí,“ uvedl v prohlášení Bill Price, viceprezident a šéfredaktor webu. „Láska Jessi k rodině a hokeji byla patrná v energii a vášni, kterou do své práce pro nás vnášela. Byla to naprostá radost s ní pracovat a komunikovat. Bude nám moc chybět,“ dodal.
Hasiči k požáru domu ve městě White Bear Lake dorazili poté, co je zalarmovali sousedé, kteří viděli plameny šlehající ze střechy. Záchranná jednotka našla uvnitř objektu jednoho dospělého, tři děti a psa. Všechny bohužel bez známek života. Příčina neštěstí se momentálně vyšetřuje.
Pierceovou a její rodinu oplakává také samotný klub, se kterým byla americká novinářka úzce spjatá. „Minnesota Wild je zdrcena tragickou ztrátou Jessi Piercové a jejích dětí. Jessi byla laskavá a empatická žena, které velmi záleželo na její rodině a lidech v jejím okolí. Během svého působení, kdy pokrývala dění kolem Wild a NHL, byla oddanou ambasadorkou hokeje,“ vyjádřila se organizace.
„Jessi a její děti nám budou nesmírně chybět. V myšlenkách jsme s jejich rodinou, přáteli a všemi, kteří je znali a měli rádi, a vyjadřujeme jim naši nejhlubší soustrast,“ uzavřelo vedení Minnesoty.