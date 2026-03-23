Startuje MS v krasobruslení v Praze: České naděje, sexy krásky i čtverný bůh Malinin

Po 33 letech vyjedou v úterý na pražský led ti nejlepší světoví tanečníci. Diváci v O2 areně se tak mohou těšit na parádní krasojízdu se 126 účastníky, z nichž ty největší taháky šestidenního šampionátu si můžete vychutnat už teď!
České naděje | Anna Valesiová (23) a Martin Bidař (27): Rok spolu
Poté, co se Martin profesně rozešel se svou krasobruslařskou parťačkou Barborou Kuciánovou, zalovil v cizích vodách. Na udičku jeho tanečních kreací se chytila Italka Anna Valesiová, s níž poprvé soutěžil loni v únoru na závodech v Meranu. V párových tancích soutěží další dvě české dvojice – sourozenci Taschlerovi a Mrázkovi. Anna Valesiová a Martin Bidař. • Profimedia
České naděje | Georgii Reshtenko (23): Naladěný pro placku
Čech narozený v Rusku s vášní pro hudbu, jenž senzačně vybojoval bronzovou medaili na ME 2026, chce bojovat o placku i teď v Praze. „Chci to odjet stejně jako na Evropě a ještě něco málo přidat,“ řekl Blesku Reshtenko, že jen lehce potřeboval vyladit choreografi i a piruety. Georgii Reshtenko. • Profimedia
České naděje | Barbora Vranková (19): První MS a řidičák
Mladičká mistryně České republiky bude mezi světovou špičkou reprezentovat vůbec poprvé. Debut si odškrtla zatím jen za volantem. „Kdybyste mi před rokem řekli, že teď budu opravdu řídit, asi bych se smála,“ hlásila Vránková po dokončeném řidičáku. Čeká ji další úspěch? Barbora Vranková. • Profimedia
Superhvězdy | Ilia Malinin (21): Vykoupení čtverného boha
Ne nadarmo se Malininovi přezdívá »Bůh čtverných skoků«. Vždyť je jediným na světě, komu se povedlo skočit čtverného axla. Nebojí se ani v minulosti zakázaného salta! Na olympiádě ale zaváhal, a proto dvojnásobný mistr světa touží »alespoň« po hattricku z Prahy. „Těším se, až se mi povede ta soutěž o vykoupení, jak tomu rád říkám,“ věří si Američan. Ilia Malinin. • Profimedia
Super hvězdy | Madison Chocková (33) a Evan Bates (37): Romantika od ledu
Kam se hrabe slaďárna Ledové ostří... Je to 15 let, co Bates požádal o spolupráci rodačku z Kalifornie Madison La’akea Te-Lan Hall Chockovou, která má v sobě kapku havajské, čínské, nizozemské, německé, francouzské i irské krve. V roce 2016 se sportovní partnerství od ledu přehouplo do vztahu plného vášně. A už dva roky jsou dokonce manželé! Madison Chocková a Evan Bates. • Profimedia
Superhvězdy | Anastasia Metelkinová (21) a Luka Berulava (23): Triky s AI
Krasobruslení není jen o výběru hudby a ladných skocích. Gruzínský pár pomocí umělé inteligence vybírá i make-up a kostýmy. „Do AI jsem nahrála fotku a naši hudbu, on mi pak poslal fotky kompletního make-upu a účesu,“ chlubila se Metelkinová před konkurentkami. „Můžete si vyladit i počet drahokamů nebo zesvětlit tvářenku,“ dodala, že fantazii se meze nekladou. Anastasia Metelkinová (21) a Luka Berulava (23). • Profimedia
Superhvězdy | Kaori Sakamotová (25): Japonská trojka
Země vycházejícího slunce si slibuje, že se na ně úsměje sluníčko i v srdci Evropy. V Praze se představí trojice japonských favoritek – bronzová z OH Ami Nakalová, Mone Čibová a Kaori Sakamotová. Poslední jmenovaná je největší hvězdou vůbec, cílí na čtvrtý titul ze světového šampionátu. Kaori Sakamotová. • Profimedia
Superhvězdy | Amber Glennová (26): Duhová královna
Hrdě se hlásí k LGBTQ+ komunitě. Sama se pyšní označením »queer žena«, ale také zlatou medailí z týmové soutěže na Hrách v Miláně. „Nechci lidem strkat svou sexualitu do tváře, ale ani nechci skrývat, kdo jsem. Musela jsem se svléknout před světem, abych přežila další dny,“ vyznala se Glennová, jež kromě americké vlajky reprezentuje i duhový prapor. Amber Glennová. • Profimedia
Superhvězdy | Jason Brown (31): Pražské loučení
Eso s emočními trumfy. Tak by se dala shrnout sportovní kariéra amerického krasobruslaře Browna, který dbal na emotivní prožitek svých jízd, už však nestíhá držet krok s elitou. Po MS v Praze tak defi nitivně pověsí brusle na hřebík.
KDO SE OMLUVIL?
Michail Šajdorov (21)
ZLATÉ VYHOŘENÍ
Překvapivý olympijský šampion Sajdorov získal za triumf v Miláně od kazachstánského svazu tři byty, auto, státní vyznamenání a přesto vyhořel! „Po celý rok měl tolik soutěží, což se na něm podepsalo fyzickým i psychickým vyčerpáním,“ uvedla jeho trenérka Kasanovová. Michail Šajdorov. • Profimedia
Alexandra Trusovová (21)
MAMINKA MÁ ZÁKAZ
Na olympiádě v Miláně vybojovala stříbrnou placku pod neutrální vlajkou. Na MS v Praze se ale nepředstaví, protože ruští sportovci mají zákaz! Jednadvacetiletá kráska se tak může plně věnovat svému prvorozenému chlapečkovi Michailovi, který se narodil v srpnu. Alexandra Trusovová. • Instagram
Alysa Liuová (20)
MÁ TOHO MOC
Po zisku dvou olympijských placek si utrhla hafo mediální pozornosti – vymetala televizní show nebo prováděla čestné nadhozy v MLB. „Odhlásila jsem se z MS v Praze. Po olympiádě toho mám moc. Potřebuju na vše čas,“ vysvětlila absenci hvězdná Liuová, jež se stala celebritou a módní ikonou. Alysa Liuová. • Instagram
Témata: blesksport, Česko, Olympijské hry, Praha, Evropa, Merano, Rusko, hudba, Kalifornie, tanečník, Anna Valesi