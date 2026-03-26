Zápasník Polívka po rozchodu s Vondráčkovou: Polibky s novou láskou a narážka na Lucku
Moc dlouho sám nezůstal! MMA zápasník Zdeněk Polívka (27) se po rozchodu s Lucií Vondráčkovou (46) švižně oklepal. Jen pár měsíců po oficiálním konci vztahu zaplavily jeho Instagram zamilované záběry a polibky.
V prosinci oznámil bez patosu konec vztahu. Láska Zdeňka Polívky a zpěvačky Lucie Vondráčkové trvala zhruba tři roky. Kdo čekal, že oba aktéři budou muset rozpad dlouho zpracovávat, ten byl na omylu. MMA zápasník se totiž veřejně chlubí novou přítelkyní a podle všeho je zamilován až po uši. S pohlednou partnerkou Adélou zveřejnil záběry, ze kterých přímo sálá, že se jeden druhého nemohou nabažit.
A Lucie? Ta se sice pár dní poté, co Zdeněk oficiálně oznámil rozchod, objevila po boku tajemného fešáka, ale fanoušky brzy uklidnila. „Je to kamarád. A těch mám opravdu hodně,“ vysvětlovala Vondráčková, která si obvykle soukromí velmi střeží.
Zdeněk sice už jak vidno Lucku pustil z hlavy, drobnou pichlavou narážku si ale neodpustil. Když si přečetl v diskusích rýpavý názor jedné z komentujících, neváhal reagovat. „Vůbec nechápu, co na něm Lucka viděla," divila se dáma jménem Soňa. „Třeba mám »velký« charisma a »velký« kvality... jako člověk," odpověděl jí. Celou konverzaci si pak vyscreenoval na svůj instagram s komentářem: „Zákeřná Soňa, jak příhodné jméno." Narážel tak zřejmě na shodu jména kritické komentující a postavy, kterou hraje Vondráčková v seriálu Ulice.
