Fotbalová elita na párty a překvapení Davida Trundy: Šéf vyvedl svou slavnou ex
Poslední párty před velkou postupovou šancí! Ve Foru Karlín se nejlepší čeští fotbalisté a generalita předvedli v oblecích, vesměs ve stínu svých krásných poloviček.
O překvapení večera se postaral předseda FAČR David Trunda (49). Doprovod mu totiž dělala jeho bývalá partnerka a matka jejich dcery Veroniky (8) Jana Doleželová (44). S Miss ČR 2004 se přitom už před šesti lety rozešli!
„Máme spolu jako rodiče naší dcery hezký přátelský vztah, tak není důvod, abychom si spolu nevyrazili,“ vysvětlila Blesku nestandardní situaci Doleželová. Slušelo jí to náramně. V róbě působila jako třpytka na candáty.
Nejeaxtravagentnější byl tradičně záložník Šulc. Nejelegantnější Provodovi a nejromantičtější stopet Vitík s láskou Ester. A mezi všemi elegány se neztratil ani nový kouč nároďáku Koubek.