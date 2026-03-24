Saláková trne hrůzou: Ztratil se její táta, hledá ho policie

Autor: sm
Míša Saláková trne hrůzou. Její tatínek zmizel.

Po dobrodružství v Asii mělo přijít šťastné shledání s rodinou. Namísto toho teď Michaela Saláková prožívá nejhorší chvíle života a strachuje se o svého tatínka. Ten je měl sice vyzvednout v Německu, ale slehla se po něm zem...

Několik týdnů strávila rodina bývalého hokejového reprezentanta Alexandra Saláka na dovolené v Asii, kde si užívala poznávání nových míst, kultury i jídla. Jenže návrat domů je jako ze zlého snu.

„Cesta domů se změnila v horor,“ napsala Michaela na sociální sítě u fotky z letiště. „Po cestě do Frankfurtu zmizel na hranicích v Rozvadově můj táta spolu s naším autem. Byl na cestě za námi, vypnul se telefon a tam skončila stopa. Před 24 hodinami,“ napsala zdrceně Míša, která je strachy bez sebe.

„Nevím, jestli si tímhle pomůžu, protože podle všeho se nachází v Německu, jestli vůbec. Vše řeší policie. Nemáme jedinou další stopu,“ dodala manželka bývalého hokejisty, která přiložila záznam, na němž ukazuje, jak vypadá její tatínek i auto, kterým za rodinou směřoval.

Tatínka Michaely Salákové hledá i policie.

Míša popsala chvíle hrůzy a doufá, že se její tatínek brzy najde.
Související články



