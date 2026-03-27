Krasobruslař Reshtenko vyhlíží boj o medaili i naději živit se sportem: Život ve snu
České želízko v ohni se po bronzu z mistrovství Evropy v Sheffieldu připravovalo na vrchol sezony v Americe. Georgii Reshtenko (23) před startem šampionátu promluvil pro Blesk i o tom, jak málo šťastlivců se může krasobruslením opravdu živit.
Jak moc speciální pro vás je mistrovství světa v Česku?
„Málokdy za kariéru má sportovec možnost závodit doma. Je to samozřejmě speciální. Chci Čechům ukázat osobní maximum v každém programu. A samozřejmě si to užít.“
Užíval jste si první velké chvíle slávy po bronzu na Evropě?
„Nejsem úplně milovník sociálních sítí, ale vím, že i tohle je v krasobruslení důležité. Týden po té medaili jsem byl už ze všech gratulací hodně unavený, odpovídal jsem na ně asi osm hodin a těšil jsem se zase na klid v hale. Musím být v tomto ohledu ještě větší profesionál.“
Prostě to pro vás bylo hodně nové?
„Jo, ale tak to po prvním úspěchu asi je. Byly to smíšené pocity, žil jsem jako ve snu a nechápal, že to tak opravdu je.“
Teď pro Prahu máte jaké ambice?
„Chci to odjet stejně a ještě něco málo přidat. Pracoval jsem hlavně na choreografii, piruetách a nad tím všechno doladit. Moc se těším, zvlášť když je prodaných dost lístků. Bude to velké!“
Hudbu budete mít stejnou jako na Evropě?
„Jojo. Obvykle mám celou sezonu jednu hudbu i choreografii. Jen možná ve volné jízdě udělám ještě těžší skok než na Evropě!“
Chtěl jste někdy zvolit písničku, kterou vám rozhodčí zakázali?
„Nene, žádné sprosťárny nebo tak něco.“ (smích)
A oblek máte také pokaždé stejný?
„Většinou mám jeden oblek na sezonu. Ale když není komfortní nebo nevypadá na závodech dobře, můžu ho vyměnit. Třeba po Evropě jsem ho trochu předělal na volnou jízdu.“
Zimní sporty jsou nákladné, že?
„Je to drahý sport. Asi ne jako hokej, ale brusle, obleky i programy stojí dost peněz. Zvlášť když každou sezonu potřebujeme novou choreografi i.“
Dá se v Česku uživit krasobruslením?
„Kdybych chtěl dělat jenom to, musím být minimálně v elitní světové desítce, ideálně v šestce. Pak bych si vydělal hezky. Ale na to nemyslím, chtěl bych příští rok odjet na univerzitu do zahraničí.“
Vystudoval jste hudební školu, tím byste se živit mohl?
„Přibližně do 13 let jsem hrál na slušné úrovni na housle. Pak po konci muzikální školy už jsem fidlal jen tak, neprofesionálně.“
Pomáhají vám hudební základy i na ledě?
„Možná mi to pár procent přidává, ale to by řekli lépe moji trenéři.“
Jaké máte kromě krasobruslení a houslí koníčky?
„Rád dělám fotbal, tenis a volejbal. Sporty i rád sleduju, i když na olympiádu jsem bohužel moc času neměl. Ale když jsem v Americe vždycky dotrénoval, hned jsem šel koukat.“
Na Hrách nemohlo závodit Rusko, vy jste se tam narodil. Předhazuje vám to v Česku hodně lidí?
„Na sítích bývá asi 20 procent komentářů negativních. Ale já už dávno říkal, že se cítím jako český krasobruslař a tady jsem se naučil ty nejtěžší skoky. Čtverný skok i trojitý axel jsem skočil poprvé v Praze. Samozřejmě nějakou ruskou školu mám, ale to je prostě minulost.“
V Rusku je krasobruslení jeden z hlavních sportů. Jaké je to ve srovnání s Českem?
„Bylo mi asi 13, když jsem se přestěhoval do Prahy, a předtím jsem v Rusku nikdy nejel na velkých závodech. Ale přijde mi, že v Česku si víc dáváme záležet na bruslení, zatímco v Rusku na skocích. Tady mi to asi vyhovuje.“
Mluvíte výborně česky. Jak pro vás bylo těžké učit se jazyk?
„První rok jsem vůbec nemluvil, protože jsem neměl kamarády. Komunikoval jsem anglicky a rusky, ale pak jsem se skamarádil a šlo to samo. A v budoucnu bych chtěl češtinu ještě zlepšit, protože jsem se nikdy neučil s učitelem.“
V Česku tedy žijete s rodiči?
„Ano, a se dvěma sestrami. Mladší žije s námi a starší studuje v Drážďanech.“
Také sportují?
„Ne, jsem v rodině jediný, kdo dělá sport. Ani rodiče na to moc nejsou.“
Babičku s dědou máte v Rusku. Je teď vůbec možné se s nimi vídat?
„V srpnu měla moje starší sestra svatbu, takže přijeli do Prahy. Ale je to možné jenom přes víza a samozřejmě bych tam teď v klidu jet nemohl. Ale voláme si, píšeme a snad tento rok zase přijedou.“
Chybí vám ruská kuchyně, na které jste vyrostl?
„Ani ne, protože v Rusku upřímně nemají moc tradičních pokrmů. Spíš se tam jí kombinace jídel z jiných zemí. Takže mi nic nechybí a to, co mi tam chutnalo, si tady můžu v klidu udělat.“
A z české kuchyně vám co nejvíc zachutnalo?
„Samozřejmě svíčková a řízek s bramborovým salátem.“