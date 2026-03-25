V Praze startuje první MS v krasobruslení po 33 letech: Jak je budou soudit? Na šestky zapomeňte
V pražské O2 areně rozbalil své šapitó cirkus, který sem přijel poprvé po třiatřiceti letech. Startuje MS v krasobruslení. V akci nebudou jen závodníci, ale i rozhodčí. Jak vlastně probíhá jejich hodnocení?
Soutěže jednotlivců i sportovních dvojic se dělí na krátký program (trvá 2:40 minuty) a volnou jízdu (4 minuty). Taneční páry mají »kraťas« o deset vteřin delší. Je to povinná jízda! Bruslaři během ní musejí splnit sedm základních prvků. Pokud nějaký vynechají, mají 0 bodů.
Volná jízda se skládá z dvanácti prvků. Sedmi skokových, tří piruet, krokosledu a choreografické sekvence. Na všechno bedlivě dohlíží rozhodčí. Z tzv. technického panelu – tři lidé sedí uprostřed u mantinelu. Jejich úkolem je identifikovat prvky. Panel arbitrů tvoří až devět expertů. Ti neřeší, kdo co skáče, ale jak precizně to provede. Hodnotí kvalitu (GOE) i umělecký dojem (PCS).
Moderna k dispozici
Soudci mají k dispozici nejmodernější verzi ISU Judging systému, jenž dávno nevyužívá posvátnou známku 6.0, ale vypočítá přesný matematický výsledek všech prvků. Každý z nich má svoji základní hodnotu. Rozhodčí udělují známky od -5 do +5. Z devíti hodnocení se vykrátí nejvyšší a nejnižší, ze zbytku se spočítá průměr, který se přičte (nebo odečte) k základní hodnotě prvku. V krátkém programu (poslední skok) a ve volné jízdě (poslední tři skoky) se základní hodnota násobí 1,1×, protože skákat v únavě v závěru programu je těžší.
Rozhodčí všechno zapisují na dotykový displej s hodnocením. Vidí na něm všechny zpomalené záběry a kontrolují momenty, které technický panel označil za sporné. Hodnocení je tak ještě přesnější. Arbitři mají k dispozici seznam všech prvků, které bruslař nahlásil před jízdou, a jen potvrzují jejich provedení. Pokud vidíte v televizi barvy u jmen (zelená/ červená/žlutá), je to tzv. Technical Controller indikátor. Zelená znamená, že prvek byl technicky uznán jako čistý, červená značí problém nebo pád.
Technický panel
Tlačítka skoků, piruet, krokové řady a choreografická sekvence. Technický panel. • Z. Jarolímková (Sport)