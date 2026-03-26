Největší korupce v českém fotbalu: Jak ovlivní boj o titul?!

Fotbalové řády líčí na neřády, ale trefit můžou nejen je. Úplatkářský skandál prostřednictvím Karviné hraje první ligu, vzniklá nepřehledná situace generuje spoustu otázek a nečekaných odpovědí.
V čem jedou?
Připomenutí, co je předmětem vyšetřování policie a Etické komise FAČR: Podezření z ovlivnění výsledků Karviné se týkají tří duelů z března 2024. Duelu o záchranu proti Budějovicím (úplatek rozhodčím a 100 tisíc protihráči Šigutovi) a obou barážových utkání Karviné proti Vyškovu (100 tisíc protihráči Štěpánkovi). Nabízet je měl Jan Wolf, primátor Karviné angažovaný v klubu.
Co klubu hrozí?
Škála trestů pro oddíl je odstupňována od kontumace utkání, odebrání až dvaceti bodů, po vyloučení ze soutěže spojené anulací jeho výsledků. A to už by mělo značný vliv na ligovou tabulku nejen u dna! Záleží, kdy verdikt padne. Ve hře je mnoho variant.
Koho to ovlivní?
Pokud by Etická komise rozhodla do konce základní části ligy (19. dubna) a Karvinou vyloučila z Chance Ligy (spadla by do MSFL nebo níž), byly by její dosažené výsledky v této sezoně anulovány (nikoliv kontumovány). Slavia získala proti Karviné šest bodů, o ty by přišla. Sparta nulu, jelikož prohrála a podruhé má proti Karviné nastoupit až v příštím kole. Nynější desetibodový náskok lídra na druhou Spartu by se smrskl na 4 body!
Co s nadstavbou?
Poměrně nečekaný je výklad řádů – podle expertů správný – že by trest vynesený až po skončení 30kolové základní části, ale ještě během nadstavby, znamenal anulování VŠECH zápasů Karviné v ročníku 2025/26. Byť sportovně nedává smysl škrtat třicet jejích výsledků ze základní části, stalo by se tak. Složení skupin by se neměnilo, ale stále platí že ti, kteří s Karvinou získali více bodů včetně Slavie, by o ně přišli.
Stihne se to?
I když etická komise pracuje rychleji než soudy, vzhledem k rozsahu aféry lze rozhodnutí o trestu pro Karvinou těžko čekat v řádu pár týdnů. Kvůli malému časovému prostoru je tak vyloučení ještě v průběhu této sezony spíše nereálný scénář. Sezona formálně končí až losovacím aktivem nového ročníku, ten příští má výkop 25. července.
Jak je to s odečtem?
