Praha pod náporem žíznivých fanoušků: Na zápas s Českem přiletělo 6 tisíc Irů
Zatímco fotbalisté dolaďují před večerním zápasem formu, taktiky jsou nachystané a dresy vyprané, fanoušci se začínají posilňovat. A Praha praská ve švech pod náporem Irů, kteří předzápasový program proměnili v jednu velkou párty.
Až dnes večer v Edenu (20:45, ČT Sport) vyběhnou čeští fotbalisté k prvnímu klíčovému zápasu baráže o MS na trávník, poženou je vpřed domácí tribuny. Hosté z Irska ale rozhodně nezůstávají pozadu. Ačkoliv dostali k dispozici jen tisícovku vstupenek, do vršovického stadionu se chystá vyrazit minimálně dvojnásobek jejich příznivců. Praha totiž právě čelí doslova zelené invazi. Podle odhadů zaplavilo hlavní město na šest tisíc irských fanoušků.
A ti berou pražské bary útokem. Největší fronta se ovšem poněkud paradoxně tvoří před irskou hospodou přímo v srdci města, kde se čepuje jejich tradiční černý Guinness. Samozřejmě s pořádnou turistickou přirážkou. Zástup žíznivých čekatelů na tekutou odměnu je obří a od svých bystřejších krajanů to pořádně schytávají.
Přicestovat do vyhlášeného hlavního města piva a trmácet se přes půl Evropy jen proto, aby si nakonec vystáli dlouhou frontu na svůj vlastní předražený stout, zkrátka vyvolává oprávněný posměch. Místní poctivé podniky a levnější český ležák totiž tahle skupinka zatím nechává bez výrazného povšimnutí.
Česká policie je na případné výtržnosti připravená. „Chystáme standardní bezpečnostní opatření, nasazeny budou desítky policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost v pražských ulicích i na fanoušky národních týmů,“ řekl Blesku mluvčí pražské policie Richard Hrdina.