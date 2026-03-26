Domácí MS v krasobruslení tak trochu jinak: Šampionát plyšáků a mikina české hvězdy!
Krasobruslařské šílenství, které se po 33 letech vrátilo do Prahy, je v plném proudu. S tím se pojí nákupní horečka oficiálních suvenýrů, aby divák mohl hrdě zvolat: „Byl jsem u toho!“
Organizační výbor mistrovství světa v krasobruslení vyprodukoval celkem 51 položek merchandisingu. Jde o deset tisíc kusů odznáčků ve třinácti různých variantách. K mání je i 3000 párů ponožek ve 4 odlišných vzorech. Nejoblíbenějším artiklem v regálech oficiálního fanshopu v o2 areně bylo 6000 kusů plyšového maskota Edy, který šel rychle na dračku.
Maskot šampionátu ježek Eda se stal hlavní tváří i další limitované edice z Lega. Cenovka tohoto unikátu, který je složený z originálních dílků slavné stavebnice, je 1290 českých korun.
A teď to nejzajímavější! V prodeji se objevil také limitovaný počet mikin, které jako dárek obdrželi všichni krasobruslaři, soutěžící na MS. Na designu těchto mikin se aktivně podílela česká hvězda Natálie Taschlerová (24). „Na každém závodě dostáváme nějaké dárky, tak jsem se nabídla, že s tím pomůžu, abychom připravili něco, co děcka nevyhodí a budou chtít používat, když už do toho jdou ty peníze. Proto jsem navrhla mikiny,“ vysvětlila Natálie, jež se představí zítra s bratrem Filipem v soutěži rytmických tanců.