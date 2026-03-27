Bývalý reprezentant Latka čelí podezření z úplatkářství... Další kostlivce má v osobním životě. Třináct let se soudí s exmanželkou!
Úterní ráno odstartovalo největší policejní zátah v historii českého fotbalu. Do rozsáhlé kauzy úplatkářství a sázkových podvodů má být zapojeno celkem 47 osob a subjektů. Mezi podezřelými, k nimž patří fotbalisté, rozhodčí i funkcionáři, figuruje také jméno Martina Latky (41). Současný sportovní manažer SFC Opava a bývalý reprezentant se však s justicí nepotkává poprvé. A podle výpovědi jeho bývalé ženy provázely pochybné finanční toky i jejich soukromý život.
Latka, který během své úspěšné kariéry působil v Anglii, Řecku i Německu, zastává funkci v Opavě od roku 2024. Podle vyšetřovatelů se měl v rámci boje o záchranu slezského klubu pokusit ovlivnit výsledky nabídkou úplatků ve výši 200 a 30 tisíc korun. Bývalý obránce Slavie vinu popírá.
„Obvinění, která jsou spojována s mým jménem, kategoricky odmítám. Jsou nepravdivá,“ uvedl pro iDnes. Zatímco se Latka snaží očistit své jméno v aktuální kauze, jeho exmanželka Lucie připomněla roky trvající soudní spory, které ani po třinácti letech od rozvodu nekončí. A už během vztahu prý zažila u svého bývalého podivné nakládání s financemi „Během našeho manželství mizely společné peníze. A nevím, kam se ztrácely. Soud se vleče už třináct let a dodnes se se mnou nevyrovnal,“ svěřila se Blesku.
Podle jejích slov ji Latka po rozpadu vztahu i se synem vyhodil ze společného bytu formou exekutorského příkazu. „Vyžádal si po mně ještě doplacení nájemného, čemuž vzhledem k tomu, že spolu máme syna Martina, dodnes nerozumím,“ řekla. Lucie poukazuje především na rozpory v Latkových výpovědích ohledně jeho majetku. „Probíhaly dva různé soudy a v obou zazněly naprosto odlišné výpovědi. V jedné řekl, že peníze má, ve druhé, že nemá. To vše pod přísahou,“ tvrdí Lucie s tím, že Latka v rámci vyrovnání nabídl nulovou částku.
„To, že u soudů lže, o něčem vypovídá. Za těch třináct let už navíc ty peníze naprosto ztratily na hodnotě,“ dodala. Kromě majetku se soudy v minulosti zabývaly i obviněním z fyzického napadení, při němž měla Lucie utrpět zlomeninu nohy, kterou doložila lékařskou zprávou. Soud tehdy Latkovi vinu neprokázal.
„Nedostala jsem žádné odškodnění, omluvu, nic... Synovi řekl, že jsem tu nohu vůbec zlomenou neměla,“ vzpomíná Lucie na těžké období. „Na syna jsem byla sama a nechodící, protože ta sádra byla nechodící. A on, namísto omluvy ještě škodil.“ Dnes spolu komunikují jen v nezbytných záležitostech týkajících se společného dítěte.
Přestože Lucie neví a nechce soudit, zda je její exmanžel do aktuální sázkařské aféry skutečně zapleten, nynější události v ní oživily staré pochybnosti. „Nevidím do toho a nemám žádný důvod být s takovým člověkem v přímém kontaktu. Sdělujeme si jen nejnutnější věci ohledně syna,“ uzavřela.