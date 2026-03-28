Pohnuté osudy zlatých medailistů ze šampionátu v Praze 1993: Deprese, zástava srdce, rozvody...

Když naposledy bruslila světová elita v Praze, právě oni se radovali ze zlatých medailí. Nicméně další osudy šestice krasobruslařských šampionů z roku 1993 nebyly vůbec růžové...
Kurt Browning (59), Kanada
Pověstný šoumen a úplně první krasobruslař, který na velké soutěži zdárně skočil čtverný skok. V Praze nečekaně suverénně pokořil krajana Stojka. Tři roky po šampionátu podstoupil léčbu rakoviny varlat, prošel si chemoterapií a operací. Následky neměl, s manželkou Soniou, primabalerínou kanadského národního baletu, se jim narodili dva chlapci.
Rodinu postihla děsivá událost, když jejich dům u Toronta v noci pohltily plameny a rodiče s malými dětmi stačili utéct těsně předtím, než se propadla střecha. Vyšetřování odhalilo, že požár vznikl v garáži vznícením autosedaček, když se je Browning pokoušel vysušit pomocí foukače na listí... Kurt se před čtyřmi roky podruhé oženil s o dvacet let mladší krasobruslařkou Alissou.
Oksana Bajulová (48), Ukrajina
Historicky první olympijská vítězka samostatné Ukrajiny stála premiérově na vrcholu právě v Praze, rok před Hrami v Lillehammeru. Zázračné dívence bylo pouhých patnáct a její křehká dušička byla plná bolesti. Během čtyř let přišla o babičku, dědečka i maminku, táta opustil rodinu, když byla malá.
Ve třinácti tak zůstala úplně sama, žila u přátel, trenérka Zmijevská si ji na čas nastěhovala do svého malého bytu ke dvěma dcerám. V šestnácti se Bajulová přestěhovala do Ameriky a přešla k profesionálům. Nezvládla příval slávy a peněz, v devatenácti skončila ve vězení poté, co opilá napálila autem do stromu.
Problémy s pitím se stupňovaly, skončila v protialkoholní léčebně. „Že jsem se dokázala zbavit závislosti je pro mne víc než olympijské zlato,“ povídala po letech. Naplno se věnovala ledovým show, nicméně k soudu hnala extrenérku Zmijevskou i krajana Petrenka. „Léta mne okrádali, připravili mě o miliony dolarů!“ Provdala se za manažera Farinu, s nímž má dceru Sophii. Loni se rozvedli.
Isabelle Brasseurová (55), Kanada a Lloyd Eisler (62)
Sportovní dvojice patřili mezi špičku a sbírali medaile, ale jediné zlato získali právě v Praze, kde přerušili devítiletou nadvládu ruských párů. Rok poté šli k profíkům. Isabelle se provdala za amerického krasobruslaře Marvala. Během porodu dcery se jí v důsledku tzv. vazodepresorické synkopy zastavilo na 31 vteřin srdce!
„Až tehdy jsem se dozvěděla, že mám vrozenou srdeční vadu. Dřív, když na mě šly mdloby, mi doktoři říkali, že mám asi nízkou hladinu cukru,“ prozradila. Bleskový zásah lékařů na porodním sále jí i dítěti zachránil život, dnes je trenérkou. Lloyd se stal šéfem programu pro mladé krasobruslaře. Jenže v roce 2006 mu zakázali na rok trénovat. Důvod? Posílal sexuální e-maily 15leté svěřenkyni, a to měl doma s manželkou dva malé syny.
Policejnímu vyšetřování unikl, rezignoval na funkci a pláchl trénovat do Kalifornie, na kterou se kanadský trest nevztahoval. Při televizní show si nabrnkl herečku Kristy Swansonovou, která mu hned porodila dítě, za dva roky si ji vzal.
Maja Usovová (61), Rusko a Alexandr Žulin (62), Rusko
Maja Usovová (61) a Alexandr Žulin (62) jezdili mezi tanečními páry. Během dvou měsíců se stali mistry Evropy i světa, což byla jejich jediná dvě zlata v kariéře. Ta trvala sedmnáct let a spojila je i v soukromí. Brali se už v roce 1986. „Byla to svatba jen naoko, abychom od sovětské vlády dostali byt,“ tvrdil Saša, což Maja ostře popřela.
Ke konci profesionální kariéry už bylo manželství v troskách. Když ho Usovová nachytala v restauraci v Los Angeles na romantické večeři s kolegyní Griščukovou (s partnerem Platovem byli jejich hlavními rivaly!), udeřila sokyni pěstí a hlavou jí třískla o barový pult. Nenávist gradovala, když Alexandr začal bruslit v páru s Griščukovou a Maja natruc s Platovem.
Po rozvodu se Usovová propadla do psychických problémů, pokusila se o sebevraždu. „Patnáctkrát jsem se léčila s depresemi, tolik dní jsem proplakala! A všechny mé problémy způsobil on,“ vyznala se. Žulin se jí vzápětí veřejně omluvil. Z krize se dostala, v Americe trénovala mladé naděje a vzala si ruského profesora medicíny, s nímž má dceru. Žulin byl v USA trenérem a choreografem, vzal si o 12 let mladší šampionku Navkovou, která mu porodila dceru.
Po zisku amerického občanství se vrátil do Ruska, kde se věnuje exhibicím. S druhou ženou Michajlovovou, o 23 let mladší krasobruslařkou, má také dceru, zatímco jeho »ex« Navková se provdala za Putinova mluvčího Peskova. Žulin nechvalně proslul i buranskými komentáři v souvislosti s covidem či na adresu Ukrajiny.