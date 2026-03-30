Vášnivé polibky manžela Cibulkové s krásnou blondýnkou: Drsný útok Dominiky?
Působili jako jeden z nejstabilnějších párů slovenského showbyznysu, ale manželství bývalé tenistky Dominiky Cibulkové a Michala Navary je v troskách. Někdejší reprezentantka už sice našla štěstí v náruči kamaráda svého ex, jak ale naznačily uniklé fotografie, ani Navara nezůstává pozadu. Kdo za únikem snímků ale vlastně stojí?
Fotografie, na kterých se Michal Navara líbá s pohlednou Ukrajinkou Irinou, dorazily do redakce webu Pluska.sk. Pikantní na tom je, že ještě loni na podzim o této ženě Cibulková mluvila jako o kolegyni a dohadům o jejich případném poměru se jen smála.
Stále ještě zákonný manžel se k úniku vyjádřil přes svého právního zástupce – a nebral si servítky. Ohledně původu fotografií má totiž jasno. „Poté, co moje manželka začala před cca rokem s mimomanželským poměrem, byl jsem nucen opustit společnou domácnost a začít žít samostatně. Nepovažuji za nutné komentovat svůj partnerský život veřejně. Předmětné fotografie unikly zřejmě přes společný cloud, ke kterému mám přístup pouze já a moje manželka. Proto se můžu jen domnívat, odkud unikly, když jsem je neposkytl já,“ konstatoval Michal Navara, který už koncem ledna podal žádost o rozvod.
Dominika si to však nenechala líbit a okamžitě vrátila pomyslný jedovatý return. „Nemám zájem vést jakékoli veřejné spory, zejména s ohledem na naše děti. Zároveň se distancuji od tvrzení, která mě spojují se vznikem nebo šířením předmětných materiálů. Tato situace je citlivá a její další medializace nikomu nepomáhá. Proto vás opětovně žádám o respektování soukromí,“ vzkázala Cibulková. Tu však fotografové jen před několika dny načapali na večerním rande v bratislavských ulicích, což spekulacím o jejím novém životě jen přidalo na intenzitě.