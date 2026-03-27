Volejbalistka Sluková po ztrátě miminka zase září: Zázrak s krásným jménem!
Je to zhruba rok, co smutnila a zažívala hrůzné pocity ze ztráty nenarozeného miminka. Teď ale bývalá plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková (37) ukázala světu svou rodinu, která se rozrostla o vytoužený přírůstek. Z malé Mayi je tak rázem velká sestřička.
Když v roce 2022 přerušila sportovní kariéru, ani netušila, jak moc si novou životní roli zamiluje. „Být mámou je pro mě nejvíc. Největší dar i největší zkouška. Před pár měsíci jsme na chvíli drželi i další sen, který se rozplynul dřív, než stihl vyrůst. A přesto – nebo možná právě proto – vím, jak vzácné to je. Každé „mami“ (a že jich někdy je!). Být mámou je zázrak,“ svěřila se loni zlomená sportovkyně po prodělaném potratu.
V tichosti pak dala vrcholovému volejbalu definitivní sbohem. S manželem Simonem se nevzdali a pokusili se o dalšího parťáka pro tříletou Mayu. Už na podzim se Markéta podělila o dojemné snímky z ultrazvuku a nyní se fanouškům ukázala jako kompletní čtyřčlenná rodina.
„Poslední chybějící kousek. Vítej malá holčičko Zoe,“ připsala dojatě k nejnovější fotografii. Na snímku pózuje pyšný tatínek, usměvavá Markéta chová v náručí novorozenou Zoe a starší Maya ze své malé sestřičky nedokáže spustit zrak. „Moc gratulujeme! Jste krásná rodinka,“ přispěchala s komentářem Lucie Šafářová. „Moc gratuluju,“ napsala běžkyně Kristiina Sasínek Mäki. A celá událost ani neušla druhé ze slavné dvojice Kiki a Maki, bývalé volejbalové spoluhráčce Kristýně Hoidarové Kolocové.