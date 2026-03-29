Tenista Lehečka je v Miami ve finále se Sinnerem, vydělal balík a...: Lucka naměkko
Seřezal »Frantíka« Filse jako haranta. Dvakrát 6:2. Jiří Lehečka (24) je ve finále tenisového turnaje v Miami. O trofej si to rozdá dnes večer (21:00, CANAL+ Sport2) s italskou superstar Sinnerem.
Ten úspěch, ten balík, to dojetí zbožňované ženy! Lehečka se vyšvihne na 14. příčku žebříčku ATP, už teď vydělal podnikem na Floridě 13 milionů korun a jeho milá Lucie Neumannová (22) tohle všechno oplakala slzami štěstí.
Filozof
Svět obletěly záběry půvabné atletické dcery slavné lyžařské matky Kateřiny. Lucka byla po Jiřího vítězném semifinále na Hard Rock Stadiu naměkko a její milý tuze spokojený. „Dneska to byl hezký příklad, jak chci hrát. Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem kdy odehrál,“ řekl Lehečka.
Pak si před svým životním bojem drobet zafilozofoval: „Na finále se moc těším, ale vím, že je to jen sport a ve světě se dějí důležitější věci. Na to se snažím myslet. Chci žít v přítomnosti a uvidím, jak to bude v neděli na kurtu vypadat.“
|Lehečka se stal prvním hráčem, který se dostal do finále turnaje Masters bez ztráty podání od tažení Djokoviče v Šanghaji v roce 2018.