Brankářská legenda Petr Čech a jeho život »starého« mládence: První slova o rozvodu
Elegán v tmavém ošacení vyhlíží světlé zítřky cyklistiky i své. Legendární fotbalový gólman Petr Čech (43) pro Blesk poprvé promluvil o rozchodu s manželkou Martinou.
»Big Pete« je amabasadorem bohulibého projektu Less scrolling. More rolling, zaštítěného cyklistickými závody L´Etape Czech Republic, Kolo pro život a společností Direct. Vyzývá ke změně návyků: odložit mobil a vyměnit scrollování za zážitky na bicyklu. „Být offline je nový luxus. Možnost digitálního detoxu v sedle kola je jedinečná. V přírodě, sám se svými myšlenkami. To je nejvíc, co si člověk může přát,“ nabízí alternativu k čučení do internetu a sociálních sítí Čech. A sám se jí drží.
V Anglii se otec dcery Adély (17) a syna Damiána (16) snaží po vozovce jezdit pravidelně a prohání i trenažér. „Pustím si u toho fotbal, nebo film. Letos jsem najel zhruba pět set kilometrů,“ pověděl. Po rozchodu s Martinou (43), který po šestadvaceti letech manželství oznámili loni v srpnu, takhle sportuje coby »starý mladý« mládenec.
Petře, co se ve vašem životě rozchodem změnilo? Čím se zabýváte?
„Zabývám se tím, čím jsem se zabýval vždycky. Rodinou, prací, koníčky, věcmi, které mě naplňují, stejně jako před tím. Moje děti hrají fotbal, to mě taky naplňuje, takže v mém životě se vlastně, co se týče jeho rytmu, nic nezměnilo.“
Jak jde, podle táty, dětem, které hrají za kluby i mládežnické výběry reprezentací fotbal?
„Jde jim. Líbí se mi na nich, že je to baví. Že je to jejich zábava, že ony si vybraly ten fotbal jako svůj sport. Ne proto, že já jsem ho hrál. Když vidím, jak se zlepšují a s jakým zápalem fotbal hrají, tak mě to moc těší.“
A jak jim jde škola?
„Škola? To je stejné. Jde jim. Adéla má poslední rok, takže se připravuje na zkoušky, řekněme na maturitu. Má hodně práce, ale myslím, že tím, že se připravuje poctivě, že to zvládne.“
Jak děti vzaly váš rozchod s Martinou?
„To by spíš byla otázka na ně. Nechtěl bych nějakým způsobem mluvit za ně.“
Jste s Martinou rozvedení?
„Oficiálně ne.“